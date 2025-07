Los mensajes contra el turismo y de masificación en Mallorca se expanden por Europa: los touroperadores preguntan si son ciertos

Los mensajes contra el turismo y de masificación en Mallorca se están expandiendo por Europa y los toruoperadores y agencias emisoras están llamando a la asociación de agencias de viajes Aviba «con preocupación» para preguntar si hay rechazo a los turistas y si la Isla es un destino masificado. El presidente de la citada entidad, Pedro Fiol, explica que hasta el momento están logrando cotrasrestarlos, en gran medida.

No obstante, admite que algunos operadores turísticos han aplazado su entrada en la Isla porque consideran que no es el momento adecuado debido a que detectado turismofobia. «Hay inquietud», declara. Es importante tener en cuenta que Aviba se encarga de la recepción de todos los turistas que llegan a la Isla mediante la touroperación o las agencias de viajes.

Ligero descenso de turistas

El presidente de Aviba añade que este verano han constatado un ligero descenso de turistas que eligen la Isla como destino para pasar sus vacaciones; especialmente de alemanes, seguido de nórdicos. Aunque señala que están llegando de otros países, como Polonia y Rumania, el saldo es negativo.

Fiol pide tranquilidad, ya que sostiene que «cada año no se pueden batir récords de llegadas de turistas». Sin embargo, considera que «es muy importante hacer pedagogía para evitar que cale un mensaje erróneo sobre el rechazo a los turistas y la masificación en Mallorca». Aunque reconoce que en parte se produce, aclara que son grupos pequeños, ya que «la gran mayoría de la sociedad mallorquina es consciente de que, de forma directa o indirecta, vive del turismo».

Alquiler turístico ilegal

El presidente de Aviba considera que el responsable de la sensación de saturación que tienen los residentes está motivado por el alquiler turístico ilegal, ya que se ha disparado el número de visitantantes y se han expandido por zonas residenciales, causando molestias a los mallorquines. Además, señala que el precio de la vivienda se ha disparado, ya que muchas se arriendan de forma ilegal a turistas.

Esta semana los empresarios han lanzado un mensaje de alerta, ya que están constantado que el mes de julio no está siendo tan bueno como esperaban. Los diferentes sectores consultados por Ultima Hora argumentan que uno de los motivos es que los mensajes turismofóbicos están calando en los destinos emisores. «Donde no te quieren no vas».