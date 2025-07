El conseller de Turisme: «El mensaje turismofóbico no está calando, no podemos batir récords todos los años»

«El mensaje turismofóbico no está calando en los países emisores. No podemos batir récords todos los años». Así responde el conseller de Turisme, Jaume Bauzà, al ser preguntado por el temor de los empresarios, que advierten que los mensajes contra el turismo en Mallorca están calando: «Donde no te quieren no vas».

A su modo de ver, «los datos refrendan que la temporada turística es buena», aunque admite que la facturación en la oferta complementaria sí está siendo irregular, ya que «hay zonas en las que no se están cumpliendo las expectativas». Cabe recordar que los restauradores aseguran que están sufriendo un descenso de clientes del 40 % y subrayan que los que conservan consumen menos. En zonas turísticas tan emblemáticas como Sóller se están dando vacaciones a los camareros en temporada alta. Por su parte, el presidente de Acotur, Pepe Tirado, sostiene que «en Mallorca tenemos turistas diésel: andan mucho y gastan poco». Noticias relacionadas Las reservas de autocares turísticos en Mallorca caen un 20 % en julio y agosto Más noticias relacionadas Sin embargo, el conseller de Turisme pide prudencia e insta a esperar al final de la temporada para realizar un análisis exhaustivo y adoptar las medidas pertinentes. En este punto, sostiene que no todos los años se pueden batir récords de llegada de visitantes y se miestra más partidario del turismo de calidad, es decir, con un mayor gasto por visitante. En relación a los mesanjes turismofóbicos, Bauzà insiste en que no están calando en los mercados emisores, pero resalta que «no son deseables ni las pintadas, ni las quemas de fotografías, ni que haya quines no las condenan». Preguntado por si el Govern tiene previsto hacer campañas para contrarestar estos mensajes negativos, al igual que ya están haciendo hoteleros y comerciantes, responde que ya hace meses que las tienen en marcha en los aeropuertos, donde se puede ver en lo que se invierte el impuesto turístico. Además, agradece las acciones llevadas a cabo para poner de manifiesto que los turistas son bienvenidos.