Prohens pedirá a Sánchez compromisos en vivienda y ayuda en inmigración

Vivienda e inmigración, además de fiscalidad serán los temas clave que quiere plantear la presidenta del Govern, Marga Prohens, a Pedro Sánchez en la reunión que mantendrán el próximo martes. La presidenta quiere hacer un repaso a las cuestiones que se abordaron en la audiencia que mantuvieron hace un año y también volverá a insistir en las que planteó en la última Conferencia de Presidentes, celebrada hace un mes y medio en Barcelona.

La presidenta quiere conseguir compromisos de Pedro Sánchez en vivienda, con medidas como el plan Lloguer Segur, pero incidirá de manera especial en algo que ya planteó a Sánchez en su último encuentro: líneas de ayuda directa y cesión de suelo público titularidad del Gobierno a las comunidades para la promoción de vivienda pública de alquiler a precios asequibles destinada exclusivamente a empleados públicos.

La presidenta ya planteó a Sánchez que uno de las consecuencias del problema de la vivienda en las Islas es que los trabajadores públicos, también los del Estado, no pueden acceder a pisos a un precio accesible. Precisamente Prohens insistirá en reclamar al presidente que mejore el plus de residencia de los trabajadores del Estado en las islas y lo equipare con el que cobran los de Canarias, como ya ha hecho el Govern balear con sus empleados públicos.

Pero sin duda uno de los asuntos de la reunión será la crisis migratoria en Baleares, con la creciente llegada de pateras y de migrantes a las Islas, muchos de ellos menores de edad. El Gobierno se resiste a aceptar que existe una ruta migratoria entre Argelia y Baleares a pesar de que el año pasado llegaron más de 6.000 migrantes a las Islas.

Prohens ha insistido en repetidas ocasiones que el Gobierno debe hacer un cambio en la política migratoria, más centrada en la protección de las fronteras, pero, de manera especial, la presidenta insistirá en su rechazo a la acogida de nuevos menores migrantes de Canarias ya que afirma que los servicios de atención de las Islas están saturados.

La presidenta tiene previsto plantear a Pedro Sánchez la necesidad de que el sistema de financiación se negocie de forma multilateral entre todas las comunidades autónomas, no de forma bilateral con Catalunya. Prohens mostrará su rechazo al ‘cupo catalán’ y quiere que las posibles mejoras del sistema de financiación. Además, un asunto pendiente es la renovación del Régimen Fiscal de Baleares, que caduca en 2028 y Prohens quiere que s renueve de forma automática. Entre las cuestiones que quiere abordar, está también la recuperación del convenio ferroviario y del de carreteras.

La reunión se producirá previsiblemente por la tarde, después de que el Rey reciba en audiencia al presidente del Gobierno. La hora de la reunión aún no está fijada pero los responsables del gabinete del presidente se han puesto en contacto con el Govern para mostrar su interés por mantener una reunión. Hace un año fue Prohens quien pidió el encuentro. El año que no hubo audiencia no fue en 2024, como se informó ayer por error, sino en 2023. Se acababan de celebrar las elecciones generales.