«Creemos que el alquiler náutico de embarcaciones privadas tendrá menos impacto del que se piensa en Baleares»

Jordi Carrasco es el director general de la patronal nacional de empresas náuticas ANEN. Ha conseguido que el Gobierno central escuche sus alegaciones y equipare los requisitos que deberán cumplir los particulares que alquilen sus embarcaciones privadas en plataformas web con los de las empresas charter que operan en toda España. Cuestiona la turistificación del mar balear y pide que se realicen conteos reales.

El Gobierno central acaba de legalizar el alquiler de embarcaciones de particulares, hasta ahora de uso exclusivo privado, que la náutica balear rechaza. ¿Han participado de alguna manera en la redacción de la norma?

Nosotros no la hemos impulsado, desde ANEN trabajamos y hemos trabajado como lobby para impulsar normativa, pero no en esta materia en concreto. Es verdad que una vez publicada, sí que realizamos alegaciones para que la medida velara por la seguridad de los usuarios y la profesionalización de la actividad. Queríamos que lo que se autorizara no fuera un alquiler libre que generara indefensión a las empresas charter. Pedíamos que homogeneizara la normativa para exigir los mismos requisitos.

¿Lo han conseguido?

Sí, se ha conseguido. Si analizas la resolución, los requisitos son los mismos y encima se exige contrato de arrendamiento naval con una empresa de arrendamiento náutico. Queríamos impedir el efecto llamada. Las embarcaciones particulares deberán pasar la inspección técnica y cumplir los mismos requisitos que las embarcaciones chárter. También de seguridad. Ahora ya se podía pasar una embarcación de la lista séptima (de uso privado) a la sexta, la diferencia es que ahora, en vez de pasarla todo un año se podrá hacer solo tres meses al año.

¿Alguna de sus alegaciones ha sido rechazada?

Sí. Para nosotros era importante medir el impacto de la oferta actual charter en cada área y cómo influiría un incremento de la oferta. En determinadas áreas con cierta presión, la oferta cubre la demanda.

¿Es el caso de Baleares?

Realmente no se sabe si eso ocurre en Baleares, porque no hay ningún estudio específico. Es lo que solicitábamos a la administración. Creemos que es necesario hacer ese estudio de impacto porque es peligroso hablar de sobreactividad, masificación o turistificación sin datos. Sabemos que se puede dar en zonas concretas y puntuales y en fechas concretas. Intentamos cuidar el rigor de la información y los datos y lo cierto es que no somos capaces de medir el impacto que tendrá el cambio legislativo. Si se observara masificación en una fecha puntual se podría trabajar en otras zonas de destino para que lo amortiguen, pero hoy por hoy decir que se está cubriendo la capacidad máxima de Baleares no es real.

Baleares lidera las matriculaciones en España, tanto de náutica chárter como recreativa y seguimos creciendo…

Es verdad que sigue a la cabeza, pero las matriculaciones han caído un 20 % en el primer trimestre del año si lo comparamos con 2024. Creemos que es importante homologar las condiciones de seguridad en el mar, también con el resto de la normativa europea porque hay embarcaciones de otras banderas en España que hacen el cambio de actividad. Que la administración central haya querido regular puede venir de ahí…

El Ministerio será quien de las autorizaciones. El Govern balear ya ha anunciado que buscará la vía legal para impedirlo. ¿Hay una invasión de competencias? ¿Está ocurriendo en otros territorios?

No voy a entrar en tema político de competencias. Las regula la ley y el Gobierno sabe que competencias tiene. Hasta ahora los despachos los hacía el Gobierno estatal.

¿La autorizacion del alquiler de embarcaciones privadas era una demanda de otros territorios de España?

No

Resulta complicado obtener cifras del parque náutico de Baleares. ¿Ustedes disponen de esos datos?

No. En Baleares, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucia, por números de actividad y de atraque, hay mucha actividad, pero también se navega mucho en otras áreas. Creemos que la nueva normativa tendrá un impacto mucho menor del que se piensa, porque como he dicho, un barco hoy ya podía cambiar de lista y pasar al mercado charter. Es importante dar la información de los requisitos para evitar el efecto llamada.

La patronal del charter de Baleares denuncia que el solo anuncio de la norma ya tuvo un efecto llamada y que crece el alquiler ilegal...

Nosotros como patronal insistimos y reclamamos a las administraciones que luchen contra el charter ilegal con más inspecciones y vigilancia de las embarcaciones que en lista séptima hacen el cambio de actividad. Hay que controlar al charter pirata.