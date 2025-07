Protesta contra turistas recién llegados de Israel en el aeropuerto de Ibiza

La plataforma Eivissa amb Palestina ha informado este miércoles por la tarde de una protesta en el aeropuerto de Ibiza contra ciudadanos de Israel que venían a pasar sus vacaciones a la isla. «Un grupo de unos 10 ciudadanos y ciudadanas nos han hecho llegar la noticia de una acción espontánea de protesta en el área de llegadas del aeropuerto de Ibiza para mostrar su repulsa ante un vuelo procedente de Tel Aviv, en el que supuestamente viajaban miembros del ejército israelí y simpatizantes sionistas de visita en la isla para disfrutar de sus vacaciones, en medio de un genocidio en directo».

Los participantes en la protesta han desplegado en el área de llegadas del aeródromo de es Codolar pancartas en las que se podía leer «Children of Gaza are Starving to Death» (los niños de Gaza se están muriendo de inanición) y «Ibiza Free of IDF Killers and Sionists» (Ibiza libre de los asesinos y sionists de la IDF). «Mostrándoles que no son bienvenidos a la isla después de haber intervenido, directamente o indirectamente con su apoyo, en la masacre de personas mayores, mujeres, hombres, niños y niñas, todas civiles, y de exponer a la población de Gaza al hambre y la sed en mitad de los bombardeos, los ataques con misiles, drones y gas, entre otros instrumentos genocidas, y el desplazamiento constante sin atención médica o sanitaria básica ni suministros básicos de todo tipo».

Según explican en un comunicado remitido a los medios de comunicación, las activistas han recibido apoyo de parte de otras personas que esperaban a otros pasajeros en el área de llegadas, pero afirman que han tenido «que soportar el rechazo de algunas de las personas procedentes del vuelo de Israel que las han increpado».

«La situación es tan grave que pensar que los asesinos de todos estos niños están en la playa disfrutando al lado de nosotros me pone los pelos de punta. Tenemos que hacerles saber que no son bienvenidos», ha dicho otra de las participantes.