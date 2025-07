El dueño de las infraviviendas de Joan Miró acude a la vía penal para desalojarlas: «Me obligan a echarles»

«La Conselleria me ha advertido que los tengo que desalojar». El policía local propietario de las infraviviendas de la calle Joan Miró recurre a la vía penal para los desalojos. Este martes se celebró el primero de los juicios contra una joven que reside en los sótanos junto a su hija menor de edad. Está acusada de un delito leve de usurpación por el que la Fiscalía le reclama una multa de 450 euros además del desahucio de la vivienda. La acusada intenta justificar que entró en el sótano con un contrato verbal con un amigo del propietario y que no ha podido marcharse de allí: «Ando buscando habitación pero cuando dices que tienes un niño, te dicen que no».

El propietario intentó justificar su postura: «Las mismas administraciones que me obligan a echarles luego lo impiden. Tengo embargada la cuenta, los inmuebles». Según su relato, un antiguo residente en ese inmueble fue desalojado y tapió la puerta. Sin embargo, denuncia que la actual residente entró hace alrededor de un año. «Me los okupan», señaló.

En esa situación señala que tiene cuatro de los sótanos y que en el resto, alrededor de 16 permanecen las personas a las que él se los había arrendado antes de que una inspección le sancionara por las precarias condiciones de los sótanos, sin apenas ventilación ni condiciones mínimas para ser habitados. «Todos estaban al corriente de pago antes de la inspección. Ahora intento echarlos legalmente y llevamos dos años así. Si pueden vivir, que vivan pero que alguien me de una solución», añadió.

El juicio estuvo señalado hace un mes y, entonces se suspendió con el compromiso de la acusada de marcharse. Afirma que no lo ha conseguido y que hasta esta misma semana no ha podido conseguir una cita con la administración para abordar su caso. Insistió en su defensa que pagó 600 euros a una persona que identificó como Joan y que fue quien le entregó unas llaves del sótano. «Yo no sabía nada, no sabía quién era el dueño del piso. Si me hubiera imaginado estos problemas no me meto ahí con mi hija». La acusada por la okupación trabaja en un hotel de Magaluf. La fiscal descartó ese hipotético contrato verbal: «Se encuentra en el inmueble sin título que lo ampare y ha insistido en vivir allí». «Lo que pagó fue el acceso», según la acusación particular. La defensa pide la absolución y discutir el desalojo en la jurisdicción civil.