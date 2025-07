Los comerciantes de las zonas turísticas: «En Mallorca tenemos turistas diésel: andan mucho y gastan poco»

«En Mallorca tenemos turistas diésel: andan mucho y gastan poco», asegura el presidente de Acotur, Pepe Tirado. En este sentido, argumenta que que la recaudación de los comercios y empresas de servicios turísticos ha caído entre un 10 % y un 15 % este verano. No obstante, precisa que en algunas zonas el varapalo es aún más duro y el descenso de ingresos llega al 15 %-20 %.

Tirado explica que este es el caso de la Playa de Palma y Magaluf, donde los souvenirs y empresas relacionadas con los servicios turísticos están teniendo un verano complicado. «La venta ambulante ilegal campa a sus anchas por estas zonas y los empresarios, hastiados de pagar impuestos, ven como les quitan los clientes», denuncia.

Imagen del presidente de Acotur, Pepe Tirado.

Menos ventas en el mercado de Artà

Por citar un ejemplo del descenso de ventas que padecen los comerciantes y artesanos de Mallorca, el conocido mercado de Artà, que se celebra los martes, ayer estaba lleno de turistas pero los comerciantes han detectado un descenso de ventas. La regidora de Promoción Económica, Educación, Mercados y ferias del Ajuntament d'Artà, Maria Antònia Sureda, expresa su preocupación y apunta que este fenómeno se está produciendo en el resto de la Isla.

Esta misma situación la están padeciendo otros sectores, como los restaurantes, que aseguran que no tenían un mes de julio tan malo desde antes de la pandemia de la COVID-19. El presidente de Mallorca CAEB Restauración, Juanmi Ferrer, explica que tienen menos clientes, en algunas zonas la caída es del 40 %, y los que conservan consumen menos. «Este año cerrarán centenares de locales en Mallorca», advierte.

El presidente de Acotur asegura que «la ocupación de los hoteles es buena, pero el gasto en la calle y en la playa se ha reducido». A su modo de ver, esto se debe a que se ha producido un repunte del todo incluido en los establecimientos hoteleros. Estos datos no han sido confirmados por la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), ya que no quiere hacer valoraciones hasta que no finalice la temporada turística.

Los supermercados venden más

Por su parte, las ventas de los supermercados se han incrementado este verano, según ha confirmado el gerente de ASODIB. No obstante, precisa que no es porque se haya producido un trasvase de los restaurantes a los supermercados. «El aumento de ventas entra dentro de lo previsto», precisa.

Tarancón señala que los supermercados están haciendo un esfuerzo para adaptarse a las necesidad de sus clientes. Por ejemplo, han ampliado los horarios de las zonas turísticas. Además, ofrecen algunos productos propios de los principales países emisores de turistas a Mallorca, tales como Alemania o Italia. «Es un guiño que les gusta», concluye.