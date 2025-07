Las farmacias de Baleares tienen problemas de suministro con 777 medicamentos, según informa el CIMA (el Centro de Información Online de Medicamentos) de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Afortunadamente, la gran mayoría de ellos tienen alternativas que cumplen prácticamente las mismas funciones.

Desde el el Centro de Información del Medicamento del Colegio Oficial de Farmaceuticos de les Illes Balears (COFIB) señalan que los problemas de suministro afectan principalmente algunas presentaciones de antifúngicos tópicos (medicamentos para problemas de hongos), algunos antibióticos oftálmicos (colirios o pomadas oftálmicas), algunas presentaciones de medicamentos para el TDAH, algunos medicamentos inyectables para la diabetes, formas farmacéuticas de algunos analgésicos (paracetamol en sobres efervescentes, entre otros), medicamentos inyectables de uso hospitalario, etc.

«Actualmente en Baleares, al igual que en el resto de España, nos encontramos con medicamentos que faltan debido a que el titular de autorización de comercialización realiza una distribución controlada por existir unidades limitadas, como son los medicamentos análogos del GLP-1 para el tratamiento de la diabetes, medicamentos para el tratamiento de la tuberculosis o el medicamento de triple terapia combinada para la erradicación del Helicobacter pylori. De estos medicamentos en esta situación se reciben unidades, pero que son insuficientes para la demanda existente», señalan desde el Centro de Información del Medicamento del COFIB.

Según el último informe semestral publicado por la AEMPS, correspondiente al segundo semestre de 2024, el 3,51 % de presentaciones de medicamentos sufrían problemas de suministro en distinto grado. No obstante, desde el COFIB resaltan que «este número ha disminuido respecto al semestre anterior y en su gran mayoría, el problema no tenía repercusión en el tratamiento del paciente por ser de corta duración o por contar en el mercado con otro medicamento comercializado con el mismo principio activo y la misma vía de administración».

Medicamentos sin alternativas

Respecto los problemas de suministro que no tienen una alternativa terapéutica y causan repercusión en los pacientes, cabe destacar que ha descendido respecto a 2023, suponiendo un 0,24 % del total de las presentaciones autorizadas. Las citadas fuentes aseguran que «la AEMPS sigue trabajando para minimizar el impacto de los problemas de suministro en los paciente, y en esta línea, ha publicado el Plan de Garantías de Abastecimiento de Medicamentos de Uso Humano 2025-2030, con el objetivo de incrementar y afianzar las medidas previstas en el anterior plan para prevenir, gestionar e informar sobre los problemas de suministro».

Los medicamentos que más faltaron según el último informe semestral de la AEMPS fueron, en primer lugar, medicamentos para el sistema nervioso; a continuación, fármacos para el sistema cardiovascular; y antiinfecciosos para uso sistémico.

Resueltos parte de los problemas con Anafranil

Desde el Centro de Información del Medicamento del COFIB informan que parte de los problemas de suministro del medicamento antidepresivo Anafranil se han resuelto. Así, en su presentación de 75 mg 28 comprimidos se han solventado esta misma semana; se habían producido desde el pasado mes de mayo. Por tanto, las farmacias de Baleares ya «no tienen problema de suministro activo».

Otra de las dosis comercializadas del medicamento Anafranil, concretamente la 25 mg 40 comprimidos, tiene un problema de suministro activo estimado hasta el próximo 1 de octubre. Sin embargo, la AEMPS ha habilitado que se pueda solicitar como medicamento extranjero. La AEMPS puede autorizar con carácter excepcional, el acceso a medicamentos no autorizados en España y destinados a su utilización en España cuando no se encuentre el medicamento autorizado en España con igual composición o esté en una forma farmacéutica que no permita el tratamiento del paciente y/o que no exista en España medicamento autorizado que constituya una alternativa adecuada para ese paciente.