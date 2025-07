«Estamos prostituyendo el litoral de Baleares, primando el negocio frente a la seguridad»

Pedro Gil es el presidente de la Asociación de Empresas de Chárter de las Islas Baleares (AECIB), constituida formalmente el pasado mes de febrero con el objetivo de mejorar la seguridad y profesionalización del sector en un mar masificado y con altos índices de siniestralidad.

La entrada en vigor este martes del nuevo decreto estatal que legaliza la comercialización en régimen de alquiler de las embarcaciones particulares de uso recreativo hasta tres meses seguidos al año, es un jarro de agua fría para el sector que presentó alegaciones contra la propuesta de la Dirección General de la Marina Mercante sin obtener respuesta.

La asociación advierte de que «el aumento descontrolado de embarcaciones comerciales, sin una planificación adecuada, podría afectar la sostenibilidad del sector y dificultar la gestión en los puertos y Capitanía Marítima».

La normativa del Gobierno central establece que «durante el periodo de uso comercial, el buque o embarcación de recreo estará gestionado por una empresa dedicada al arrendamiento náutico, o, en su caso, con capacidad para asumir las responsabilidades de este apartado y que tenga por objeto social esta actividad». Esta última coletilla ha hecho saltar las alarmas en el sector del chárter en Baleares que teme que el texto sea un coladero para empresas que no tienen el conocimiento necesario sobre navegación.

«La nueva normativa del Gobierno central abre la puerta a la inseguridad de nuestras costas. Nos despedimos de la seguridad marítima en el litoral balear y le damos la bienvenida a las empresas que se dedican a cubrir daños, ya sean materiales, medioambientales o en el peor de los casos daños personales», advierte Gil.

La regulación estatal que entra en vigor este martes 22 de junio no incluyó inicialmente los requisitos que deben cumplir los particulares para conseguir las autorizaciones de uso compartido, recreativo y comercial de sus embarcaciones. Por eso, de manera provisional (hasta la aprobación de un nuevo decreto, en torno al 15 de agosto en el BOE, que concretará esas condiciones, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha incluido en la resolución de 17 de junio de 2025 que se publica este martes, un listado de requisitos mínimos a cumplir.

Abre así la puerta a solicitar desde hoy la pertinente autorización por vía telemática en la web del propio Ministerio, legalizando por la vía rápida el alquiler de embarcaciones de particulares este verano y dejando al Govern balear al margen de la expedición de los permisos.

«¿Por qué estas prisas? ¿Por qué en medio de la temporada? ¿Nos estamos perdiendo algo?». Estas son algunas de las preguntas que plantea el presidente de AECIB. Recuerda que el Govern balear está tramitando en este momento una nueva normativa autonómica que prohíbe expresamente comercializar en régimen de alquiler las embarcaciones particulares recreativas. El reglamento autonómico, que quiere acabar con el negocio del alquiler de embarcaciones en plataforma al estilo de Airbnb (La lista séptima es la más conocida), no entrará en vigor hasta después del verano.

Novedades de la ley autonómica

Otra de las novedades del texto que tramita la Dirección General de Transporte Marítimo del Govern es la obligación de disponer de un puesto de amarre en el que poder embarcar y desembarcar al pasaje para poder alquilar comercialmente cualquier tipo de embarcación en Baleares. El hecho de que el Ministerio asuma desde hoy la expedición de las autorizaciones de doble uso, quita el control a la Dirección General de Transporte Marítimo en Baleares. La falta de acuerdo entre ambas administraciones (central y autonómica) podría acabar en los tribunales.

«El decreto del Govern es mucho más rotundo. En referencia al amarre ordena todas las listas comerciales y privadas, porque a día de hoy hay muchas embarcaciones en boyas irregulares, en áreas descontroladas y en zonas de libre fondeo, realizando actividades comerciales en Baleares», dice el presidente de AECIB.

Las Islas lideran el ránking nacional de siniestralidad en el mar y los datos no dejan de crecer impulsados por el boom que vive el sector, especialmente desde la pandemia, cuando muchas familias optaron por comprarse una barca y echarse al mar como alternativa de ocio seguro.

La asociación de empresas chárter advierte de la necesidad de «respetar la capacidad máxima de las costas de Baleares». «No es lo mismo la masificación de personas que la masificación de barcos. Por eso preferimos hablar de estudios de carga, porque no solo hablamos de embarcaciones de Baleares, sino de barcos que vienen de otros destinos para navegar en nuestras aguas y aquí no hay fondeos para todos», dice Gil.

El presidente de AECIB advierte de las consecuencias que tendrá la comercialización de embarcaciones particulares tres meses al año: «Las barcas saldrán a las 10 de la mañana y hasta las diez de la noche no volverán, pero ¿a dónde van a ir a navegar si no tienen sitio? Antes esas barcas salían los fines de semana, pero ahora tendrán tanta necesidad como el resto, eso masificará el mar de forma increíble y no saldrán por devoción, sino por un motivo económico». «Se está prostituyendo el litoral de las Islas, primando el negocio frente a la seguridad», concluye.