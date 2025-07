¿Quién es el culpable de la mordida en Playa de Palma? Estas son las especies sospechosas

Conmoción esta mañana en la playa de Palma tras que una turista italiana de 85 saliera del agua con una notable herida en su gemelo izquierdo, el cual ha quedado con un boquete de considerable dimensión. Y es que, a pesar de que se sabe con certeza que la herida ha sido causada por un pez, todavía se desconoce la especie, aunque expertos y biólogos ya han manifestado sus pesquisas sobre qué animal marino es el culpable de este incidente

Pez ballesta, un sospechoso habitual

El nombre que más ha sonado no es otro que el del pez ballesta, una especie muy común en costas mallorquinas y que suele ser culpable de muchos incidentes que tienen los turistas en las aguas de la isla.

Este pequeño animal, bastante común en las zonas de baño de las playas, se trata de un pez que se caracteriza, principalmente, por dos rasgos distintivos: su actitud valiente y defensiva y su mandíbula oculta repleta de poderosos dientes, los cuales usa para alimentarse de pequeños moluscos que habitan en la zona. Y es que, si se encuentra con uno de ellos en la playa, lo más probable es que, a diferencia de otros peces que huyen cuando detectan a los humanos, el pez ballesta ni se inmute e incluso comience a nadar cerca del bañista. Sin embargo, cabe remarcar que esto no lo hace porque disfrute de la compañía humana, sino porque no le tiene miedo a nada y, en el caso de sentirse amenazado, no dudará en descubrir sus dientes ocultos y morder con fuerza.

Por fortuna, su mordedura, a pesar de llegar a ser dolorosa dependiendo de la zona donde la efectúa, no contiene ningún tóxico ni veneno, y los ataques que suele protagonizar demuestra que las heridas que causa no suelen ser de gravedad.

La tintorera, un tiburón tímido

Otra de las especies que se barajan en el paso es la tintorera o tiburón azul, la cual también es habitual en aguas mediterráneas.

La prionace glauca es una especie de tiburón que habita las aguas profundas y templadas de los océanos alrededor del mundo. Fácilmente identificable por su cuerpo largo y esbelto y su coloración azul intensa, la tintorera es una de las especies de tiburón más distribuidas en el planeta. Poseedor de un cuerpo aerodinámico, está equipado para desplazarse rápidamente y con gran eficacia. Sus mandíbulas poseen filas de dientes afilados y puntiagudos, ideales para atrapar su presa, que suele consistir en pequeños peces y cefalópodos.

De todas maneras, cabe resaltar que estos animales rara vez se acercan a la costa y es todavía más inusual que interactúen con humanos, pues cuando detectan su presencia usualmente deciden huir.

La anjova, un pez intrépido

Por último, el experto en biodiversidad marina, Aniol Marilles, ha señalado a este diario que este ataque puede haber sido perpetrado por una anjova, un pez que habita en aguas costeras de tamaño considerable y que se caracteriza por ser voraz e implacable.

Esta especie, también denominada como pez azul, se vuelve habitual en el Mediterráneo durante los meses cálidos y es conocida por su poderosa mandíbula y sus dientes afilados como cuchillas, los cuales emplea para cazar a sus presas en zonas próximas a la costa. Aunque no suele acercarse a los humanos, sí que se tienen registros de ataques debido a su carácter violento cuando se siente amenazado.