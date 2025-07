«Llevo 9 años aquí y jamás lo había visto así de vacío, da pena»

La temporada turística actual en Palma deja una estampa desoladora para muchos negocios locales que viven entre la incertidumbre y la resignación. «Lo que era el Passeig Marítim ha muerto», sentencia Luca Pisoni, trabajador del Shamrock, quien lleva casi una década al frente del local. «Un sábado estamos a medio gas. La gente prefiere irse a otros lados, además de que con todas las nuevas leyes de terrazas que nos obligan a cerrar a las 24 horas, todo eso influye», añade.

Y es que son muchos los factores que confluyen en esta caída de afluencia. A las obras urbanas que entorpecen el tránsito y el ambiente, se suma una fuerte subida de precios en alojamiento, transporte y restauración. Lucía, encargada de otro conocido restaurante de la zona, no esconde su frustración: «Está siendo una temporada irregular, malísima. Salimos del COVID y empezaron las obras». Asegura que incluso los clientes más fieles han recortado sus vacaciones o reducido sus gastos debido al encarecimiento generalizado.

Además, la expansión del turismo de cruceros sin impacto local —con excursiones organizadas que apenas dejan margen al consumo en restaurantes y tiendas—, y el auge del modelo Airbnb, que deriva el gasto al consumo en supermercados, están debilitando el comercio tradicional.

Al mismo tiempo, la competencia de otros destinos mediterráneos más económicos y la viralización de protestas anti-turismo en redes sociales han generado una imagen menos atractiva del destino. «Les guste o no, vivimos del turismo, y al final se lo están cargando», sentencia Luca.

La mayoría de comercios de la zona están teniendo una temporada turística muy mala.

Estas impresiones no son casos aislados. Juanmi Ferrer, presidente de Mallorca CAEB Restauración, advierte que «este año cerrarán centenares de restaurantes en Mallorca, el verano no está siendo bueno. Estamos muy preocupados, muchos negocios no podrán resistir. No teníamos un verano tan malo desde antes de la pandemia de la COVID-19», lamenta.

Un caso distinto

No todos los locales sufren por igual. Rafa Bonín, del restaurante Grand Siena, reconoce que mantienen la facturación e incluso han mejorado. Pero no ha sido gratis. «Hemos invertido un 40 por ciento más en marketing. El ticket medio ha bajado mucho, el cliente es más de paso, pero lo más importante era que volvieran, y lo hemos conseguido». También explica que han tenido que recurrir a las redes sociales como canal esencial para captar nuevos clientes y mantener la visibilidad del negocio. «O te reinventas o nos condenamos», afirma con rotundidad.

Rafa Bonín es la otra cara de los restaurantes del Passeig Marítim.

Y mientras el sol cae sobre un Passeig Marítim cada vez más apagado, la sensación generalizada es la de un declive difícil de revertir. «Antes teníamos colas para conseguir mesa en verano, ahora cerramos con la mitad del salón vacío».

Sol López, responsable de un establecimiento emblemático, el Hogan’s, también admite una reducción significativa en el número de clientes. «La temporada está siendo mucho más baja que otros años. No sé si es debido al calor o por las obras en la zona», asegura.

Pisoni lo resume con amargura: «Antes no cabía un alma un sábado por la noche. Ahora parece un martes de enero. El Passeig Marítim ha muerto, y mucha culpa es de Cort, que ha puesto restricciones inútiles que espantan a los clientes», sentencia.