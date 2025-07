Los restauradores advierten: «Este año cerrarán centenares de locales en Mallorca»

«Este año cerrarán centenares de restaurantes en Mallorca, el verano no está siendo bueno», advierte el presidente de Mallorca CAEB Restauración, Juanmi Ferrer. En este sentido, explica que tienen menos clientes y los que hay consumen menos. «La situación es muy complicada, estamos muy preocupados por la cuenta de resultados de los negocios, ya que muchos no podrán resistir. No teníamos un verano tan malo desde antes de la pandemia de la COVID-19», lamenta.

Ferrer señala que el mes de mayo ya fue muy malo, especialmente porque vino mal tiempo; el mes de junio tampoco ha sido bueno y en julio se mantiene esta tendencia. «A mediodía es dramático en algunos puntos, por la noche se anima algo, pero nada que ver con otros veranos», lamenta. Ferrer precisa que de media el número de clientes ha descendido entre un 5 y un 6 por ciento, pero resalta que hay zonas como el Port de Sóller, Sant Elm o el Port d'Alcúdia llega al 40 por ciento. «Hemos pasado de estar llenos a tener ocupaciones que no superan el 60 por ciento». El representante de los restauradores subraya que en el caso de Palma la situación más preocupante es la del Paseo Marítimo. «Este verano tenemos menos clientes que el pasado, pese a que había obras, en torno a un 20 por ciento menos. La situación es desesperante para algunos, que ven como pasan los días, y el mes que que siempre ha sido el mejor del año no logra remontar», expone. «Turistas de bocadillo» Aunque la capital balear está llena de turistas, el presidente de Mallorca CAEB-Restauración puntualiza que la gran mayoría no acuden a los restaurantes, «son los conocidos como turistas de bocadillo». Se estima que la clientela de los establecimientos de restauración ha caído entre un 8 y un 10 por ciento de media en Ciutat. En este punto, argumenta que los visitantes tienen el mismo presupuesto para sus vacaciones, pero indica que los precios de los hoteles y los vuelos se han incrementado. «Los turistas tienen menos dinero en el bolsillo y tienen que recortar», explica. Otra de las consecuencias es que los clientes que tienen consumen menos. «Recortan en todo: piden menos platos, prescinden del vino, ...». De media, el gasto por mesa ha descendido entre un 10 y un 12 por ciento. Más gastos Ferrer resalta que a esto hay que el gasto se ha incrementando. «Pagamos más impuestos, los alquileres son más altos, los alimentos no paran de encarecerse y los salarios también han subido por el nuevo convenio. Por tanto, estamos muy preocupados porque a muchos negocios no le van a salir las cuentas». Por ello, el presidente de la patronal de restauración augura que el próximo invierno muchos negocios tendrán que cerrar. El año pasado bajaron la persiana 370 y calcula que este año habrá más. Aunque muchos se traspasan y abren otros nuevos, asegura que en conjunto habrá menos restaurantes en Mallorca; este año hay en torno a un 3 % menos. Ferrer lleva tiempo advirtiendo de la crisis que padece el sector de la restauración en Mallorca. «Hay una reestructuración que afecta a todos los negocios, salvo a los de gama muy baja. Hemos llegado al punto de que en el Port de Sóller hay restaurantes que está dando vacaciones a su personal en pleno mes de julio», concluye.