Segundo día de huelga en el TIB: más seguimiento y menos tensión

Segunda jornada de huelga entre los trabajadores del TIB que el sindicato convocante, SATI, estima incluso mayor que en el pasado viernes. El portavoz de la organización sindical, Juan Rodríguez, afirma que, a la espera de tener cifras oficiales, «creo que podemos estar cerca del 99 %; podemos asegurar que el seguimiento es mayor que el primer día». La tranquilidad está siendo el otro punto destacado del día, en contraste con la tensión y los incidentes que se vivieron el viernes, incluido el apedreamiento de siete autobuses en diversas rutas del norte de Mallorca. Desde la Conselleria de Movilidad se cifra el seguimiento en un 93 %, por encima del 80 % estimado el viernes.

Por otro lado, sigue sin producirse acercamiento alguno entre patronal y sindicatos. La Federación Empresarial Balear del Transporte (FEBT) calificó de inaceptables los ataques a los vehículos y declaró suspendidas las negociaciones. El SATI, por su parte, condenó los actos vandálicos y reclamó diálogo a la patronal, alegando que los ataques no representan al millar de trabajadores del sector y que aquellos son obra de «cuatro garbanzos negros» que no les representan. En el día de hoy, la FEBT ha indicado que está abierta a retomar las conversaciones, cosa que todavía no se ha producido.

Así, el viernes se produjeron varias reuniones con la Conselleria de Trabajo que, por el momento, no han dado los frutos deseados. «Esperábamos que en un momento dado hubiera un acercamiento, pero a día de hoy, a pesar del esfuerzo estamos igual», señalan desde la FEBT para indicar que, según sus estimaciones, el seguimiento de la huelga «es muy parecido al del viernes, aunque con la diferencia de que esta vez no ha habido actos vandálicos». En ese sentido, niega que se haya producido un aumento significativo del seguimiento. Por último, insisten en que desde la patronal y las tres empresas concesionarias del servicio -Moventis, Grupo Ruiz y Sagalés-Caldentey- «estamos abiertos a sentarnos de nuevo y a abrir nuevos espacios de diálogo».

Por lo demás, la jornada está discurriendo con normalidad y mucha más calma que el pasado viernes, con cánticos y proclamas de los trabajadores en la Estación Intermodal de Palma y un 60 % de servicios mínimos que se está cumpliendo sin mayores complicaciones, con la lógica salvedad de mayores congestiones de pasajeros en determinadas rutas. Desde el Govern mantienen que se está cubriendo con garantías los trayectos señalados como prioritarios cuando se decretaron los servicios mínimos, especialmente las conexiones con hospitales y con el aeropuerto de Palma. Por otro lado, el hecho de que el seguimiento sea prácticamente total ha hecho que los piquetes no hayan tenido que emplearse con tanta intensidad como el primer día, cuando su presión disuadió a algunos conductores de realizar el servicio.