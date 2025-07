Jordi Rosselló: «Baleares sufre los efectos más perversos del alquiler turístico en España»

Con una trayectoria marcada por la diversificación, el compromiso con el trabajo en equipo y una visión empresarial arraigada en valores familiares, Jordi Rosselló Ramón, presidente del Grupo Roxa, ha sido distinguido con la Medalla de Oro 2025 a la Trayectoria Empresarial por el Col·legi d’Economistes de Balears, que recibirá el proximo 14 de noviembre en el marco de la Diada dels Economistes. El galardón reconoce su liderazgo al frente de una empresa familiar que ha sabido consolidarse en sectores tan diversos como el hotelero, con 8 establecimientos repartidos en Mallorca (3),Asturias (2) y Cuba (3); la automoción, con 19 concesionarios distribuidos en Mallorca e Ibiza de marcas como Opel, Citroën, Seat, Peugeot, Fiat y Wolkswagen, entre otras; y también el inmobiliario, con una facturación conjunta que este año superará los 220 millones de euros. Rosselló, que heredó la vocación empresarial de su padre, Jordi Rosselló Andreu, subraya la importancia de adaptarse y no perder de vista el valor del talento humano en un contexto cambiante y lleno de desafíos.

¿Qué significa para usted el premio del Col·legi d'Economistes y cómo resumiría su trayectoria profesional al frente del Grupo Roxa?

Que el Col.legi d’Economistes de Balears haya pensado en mi para otorgarme esta medalla es un orgullo que me llena de satisfacción y de agradecimiento total e inesperado, ya que siempre he pensado que el éxito se debe a una labor de equipo. No es fácil hablar de uno mismo, pero contestando a su pregunta, resumiría mi trayectoria en el Grupo Roxa con mucho trabajo en equipo y mucha responsabilidad, siguiendo los pasos de mi padre, Jordi Rosselló Andreu, y con la confianza de mis dos hermanos María Antonia y Lorenzo.

El Grupo Roxa es una empresa familiar que ha diversificado con éxito en tres sectores clave. ¿Cómo ha influido esta estructura multisectorial en la solidez y resiliencia del grupo, especialmente tras los últimos años marcados por incertidumbres?

Precisamente esa diversificación nos ha dado la tranquilidad al no estar supeditados a un solo ciclo en la economía. En este sentido, en el Grupo Roxa somos camaleónicos, por aquello de no tenerlo todo en un mismo cesto.

¿Qué perspectivas tiene Blau Hotels para esta temporada turística 2025?

Muy buenas, a pesar de todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo. No obstante, y siendo realista, me preocupa que podamos morir de éxito y estoy convencido de que deberíamos pensar en otro modelo turístico en Mallorca.

¿Cómo valora el papel de campañas como la de la FEHM para agradecer a los turistas su visita en un contexto de creciente presión social sobre el turismo?

Siempre he dicho que el éxito se mide por lo que uno tiene que renunciar en la vida, salud, familia, ocio…No se puede tener todo y en Mallorca tenemos una sola industria que destaca y que tira del carro que es el turismo. La gente debería ser más consciente a la hora de pronunciarse masivamente, y ya que está tan de moda la ecología, debo decir que prefiero nuestra industria turística a cualquier otra industria pesada y contaminante.

La acción de colectivos como Arran frente a instituciones como la Conselleria de Turisme mantiene abierto el debate sobre la saturación turística. ¿Cuál cree que debe ser el equilibrio entre desarrollo económico y la sostenibilidad social y ambiental?

Este equilibrio debe buscarse a toda costa. Nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras costumbres y nuestra lengua, deben ser respetadas y no pueden ser arrolladas por un turismo sin control. Ahora bien, creo que hay que saber mirar con más proyección y a largo plazo a la hora de reivindicar y de poner nuestros valores identitarios a salvo.

Recientemente se ha firmado el nuevo convenio de hostelería en Balears. ¿Qué valoración hace del acuerdo desde el punto de vista empresarial y qué impacto tendrá en la operativa de Blau Hotels?

En primer lugar, hay que felicitar a los negociadores por haber llegado a un acuerdo sin necesidad de presionarse mutuamente más allá de la mesa de negociación, porque entiendo que la estabilidad laboral de todo tipo es importante, tanto para el empleado como para el empleador. El convenio va a tener poco impacto en Blau Hotels, ya que nuestra filosofía ha sido siempre hacer partícipes a nuestros empleados de los logros de la cadena. Por eso tenemos un alto índice de retención y creo que también somos atractivos para aquellos que buscan nuevas oportunidades en el sector.

En el sector de la automoción, la Unión Europea enfrenta ahora desafíos como la escalada arancelaria de EE. UU. y la posible entrada masiva de vehículos eléctricos procedentes de China. ¿Cómo afectará a su división de automoción? ¿Han notado ya algún impacto?

El impacto de la entrada de fabricantes chinos es innegable y tiene y tendrá una repercusión: habrá un antes y un después que acabará por transformar el modelo actual de la distribución de automóviles. El mercado está sufriendo una fragmentación brutal que obliga a repensar el modelo de negocio vigente hasta la fecha. En cuanto a los aranceles, entiendo que va a tener un impacto mínimo

El acceso a la vivienda en Baleares sigue siendo un problema estructural. Desde la división inmobiliaria de Roxa, ¿Cómo afrontan esta realidad? ¿Es posible compatibilizar rentabilidad y vivienda asequible en el contexto actual?

Nuestra división inmobiliaria se concentra en el desarrollo urbanístico del suelo, por lo que no entramos directamente en la promoción residencial, pero hay que dar soluciones ya que, de lo contrario, el modelo turístico puede hacer aguas. La vivienda residencial debe ser para los residentes, es decir, trabajadores, funcionarios... En definitiva, personas dedicadas a que la sociedad balear disfrute de un nivel alto de servicios públicos y privados. No es admisible que las viviendas se dediquen al alquiler para turistas sin ningún tipo de control y a espaldas de la administración en detrimento de las personas que trabajan en los servicios y actividades de las islas. Balears, por su condición geográfica, es de los lugares donde el alquiler residencial turístico ha tenido los efectos más perversos de España.

Según datos hechos públicos por el Colegio de Arquitectos esta semana, la construcción de viviendas unifamiliares de lujo se está moderando después de liderar durante unos años la actividad constructora en Baleares. ¿Cree que la oferta inmobiliaria de lujo en las Islas se está acercando a su techo?

El hecho insular y las regulaciones urbanísticas hacen que el suelo urbanizable sea escaso, pero aún estamos a años luz de tocar techo si nos comparamos a otros destinos en cuanto a vivienda de lujo. Por otro lado, hay un efecto negativo de la falta de vivienda. ¿Dónde están los fontaneros, los carpinteros, los jardineros que van a dar servicio a estas casas, si no pueden vivir en el mismo territorio donde trabajan?

¿Cuáles son los principales retos y oportunidades para el Grupo Roxa a corto y medio plazo? ¿Están preparando nuevas inversiones o diversificación en otras áreas o territorios?

Roxa nació en una pequeña sastrería en la calle San Miguel en 1.942. Desde entonces hemos hecho un largo camino de adaptación y atención a las oportunidades que nos deparaba el mercado. Creo que esta es el ADN de la familia Rosselló y continuaremos por esa senda de la búsqueda de oportunidades, diversificación y adaptación a los nuevos tiempos tanto sectorial como geográfica.

«Estar donde hay que estar en el momento oportuno». Así definió el principal rasgo de los emprendedores cuando el grupo cumplió 75 años, en referencia a su padre y fundador del grupo, Jordi Rosselló Andreu. Tras 83 años de historia ¿Cómo definiría la filosofía empresarial del Grupo Roxa y qué legado le gustaría dejar a la próxima generación de directivos dentro del grupo?

Trabajo en equipo, trabajo en equipo y trabajo en equipo. En el Grupo Roxa tenemos una misión: dar un buen servicio, porque lo primero es el cliente. ¿Legado? Me gustaría dejarles un buen ejemplo como el que nos dio a nosotros mi padre, su abuelo.