Ciegos en la era digital: Encontrar electrodomésticos con mandos analógicos ya es una quimera

La ceguera es una discapacidad visual que afecta a un 0,7% de la población mundial, aunque el aumento de la esperanza de vida de enfermedades crónicas como la diabetes, han hecho que las principales patologías causantes de este tipo de discapacidades aumenten notablemente en los países desarrollados. En España, se estima que cerca de 1 millón de personas padece algún tipo de discapacidad visual, alrededor de 920.900 tienen baja visión y 58.300 son ciegas. La ONCE atiende en Baleares a más 130 personas con discapacidades visuales cada año.

A pesar del alto número de personas afectadas, son pocas las empresas que apuestan por adaptar sus productos para que sean accesibles para los usuarios con dificultad visual, especialmente en el sector de los electrodomésticos. En la era digital encontrar una cocina, una lavadora o un microondas con mandos analógicos puede resultar una quimera. De ahí que la ONCE cuente con un Centro Tecnológico de Investigación (CTI) dedicado a desarrollar soluciones para que sus usuarios puedan desenvolverse en un mundo cada vez más virtual.

Gabriel Martí (Palma, 2006) se quedó ciego siendo solo un niño. Sufrió su primer desprendimiento de retina antes de cumplir seis años y cuando se lo detectaron ya era imposible recuperar la visión. Al poco tiempo le repitió el desprendimiento de retina, esta vez en el izquierdo. Solo conserva un 3 % de la visión periférica de este ojo. Junto con el glaucoma, las principales causas de ceguera son las enfermedades propias de la retina, la miopía patológica o alta miopía.

Llega al lugar de nuestro encuentro junto a su madre, caminando a buen ritmo, con su bastón, «como una moto», dice él; a pesar de que un día antes estuvo a punto de sufrir un atropello en Palma cuando esperaba para cruzar un semáforo no adaptado y cruzó un peatón estando en rojo. Lógicamente pensó que se había puesto en verde y cruzó detrás de él. «Le pediría a la gente que vaya con cuidado al hacer movimientos como cruzar un semáforo rojo, que hagan un esfuerzo en darse cuanta de cómo lo que hagas va a influir en las personas que te rodean», dice

Los padres de Gabriel, están separados, así que no solo han tenido que encontrar soluciones para una vivienda sino para dos. Cuando está con su madre, en la cocina familiar tiene una plantilla impresa por el CTI que le ayuda a localizar y diferenciar los mandos de la inducción, lo que le permite tener autonomía suficiente para cocinar.

«Si las personas consiguen un electrodoméstico analógico o con botones es mucho más fácil de adaptar con un velcro rasposo o pintura 3 D que te da volumen para poder distinguir los mandos, pero cada vez es más difícil encontrarlos. Por eso, cuando algún usuario nos lo pide, hacemos una plantilla original de su inducción y la mandamos al centro tecnológico de investigación que nos la hace con una impresora 3D y el usuario la instala en su electrodoméstico», explica Carmen Alarcón, técnico de rehabilitación de la ONCE en Baleares que enseña a las personas con discapacidades visuales como Gabriel a mejorar su autonomía, tanto en casa como en la calle.

En la vitrocerámica estas plantillas son rígidas y resistentes a las altas temperaturas, se hacen encajar con los límites del electrodoméstico y tienen unos agujeritos con los iconos o figuras de la función. El botón de encendido, el de regular la temperatura y los de los fogones.

«También lo hacemos con otros electrodomésticos. En las freidoras de aire, lavadoras, o el microondas, por ejemplo, es más fácil, porque no tiene que ser resistente al calor. Basta con plantillas flexibles que tienen un adhesivo y se pueden pegar», relata la experta.

Las cosas han cambiado mucho desde que Gabriel comenzó a perder la visión a los seis años. «Antes con el tacto ellos sabían donde estaban las cosas, era mucho más fácil, bastaba con explicar para que servía cada uno de los botones y se marcaban con velcros rugosos que ayudaban a diferenciar. Ahora, se impone la moda de las superficies lisas, totalmente despejadas y sin mandos a la vista.

«Cada vez nos lo ponen más difícil, yo al antiguo microondas en casa de mi padre en Biniali le hice unas marcas con algo punzante, porque eso es permanente, y la pintura, aunque es útil, se puede desprender de forma desprevenida», relata Gabriel Martí. En el domicilio de Palma, en cambio, el microondas es totalmente digital. No puede elegir el programa, aunque sabe que cada pulsación que realiza son 30 segundos de funcionamiento.

Cuando no vives de alquiler tienen la opción de elegir electrodomésticos lo más adaptados posibles, pero si te mudas a un piso de que no es tuyo y que ya está equipado esta posibilidad se complica. La crisis de la vivienda, que pasa factura a todos, se ceba con las personas con discapacidad visual. Las asociaciones de personas discapacitadas llevan tiempo denunciando esta realidad.

«Por muy bonito y moderno que sea un electrodoméstico digital, los fabricantes cada vez están dificultando más el acceso de las personas que tenemos una discapacidad visual. Es curioso que cada vez más los electrodomésticos emiten pitidos y creo que no sería tan difícil que en vez de programar un pitido programaran un audio que te indique la situación, como ‘estás en el fuego de arriba a la derecha’, pero por la razón que sea las marcas no lo están haciendo. En casa a veces yo digo que con tanto pitido parece que tenemos un concierto, pero en vez de un concierto de triángulos lo que realmente necesitaríamos es un coro», relata.

Su madre, Marga Perelló, explica que «cada vez es más difícil encontrar electrodomésticos analógicos en el mercado», también van desapareciendo las empresas de reparación. En la ONCE, además de prestar el servicio de marcaje, tienen una lista de las pocas marcas que son adaptables.

«Las personas con dificultad visual tienen que ir especialmente alerta para evitar los timos cuando se deciden a renovar o comprar un electrodoméstico. Hay gente a la que le han vendido un electrodoméstico supuestamente superaccesible por voz desde el móvil y luego resulta que no lo es, que solo permite encender y apagar, pero no elegir el programa. Por eso la recomendación es que lo prueben en la tienda. A lo mejor se han gastado muchísimo dinero en algunos aparatos, pensando que son accesibles a través de aplicación del móvil y les han tomado el pelo», dice la técnico de rehabilitación.

El servicio de que presta la organización es totalmente gratuito para sus usuarios. «Vamos al domicilio, hacemos las plantillas y después lo mandamos al Centro de Tiflotecnología e innovación de la dirección de autonomía personal de la dirección general de la ONCE en Madrid que son los que valoran todo lo que puede ser accesible para los afiliados. Hay un catálogo de materiales», añade la experta.

Curiosamente, las empresas más tecnológicas, como las del sector de videojuegos, van muy por delante de las empresas que fabrican aparatos básicos para nuestra vida cotidiana. «Yo no soy muy de videojuegos pero sé que hay muchos adaptados y juegos con versión auditiva que te hacen una descripción por voz», relata Gabriel.

Él comenzó a estudiar escritura braille a los siete años de edad. «Con ocho ya la tenía interiorizada y en la ESO empecé a usarla y fue cuando tuve las verdaderas adaptaciones», recuerda. El problema es que a medida que nos adentramos en la era digital, el braille va siendo sustituido por nuevos sistemas que no siempre terminan de funcionar. Desde el pasado 28 de junio todos los cajeros automáticos que se instalen en España deberán disponer de sistemas por voz accesibles para personas ciegas.

Gabriel de momento no ha sacado dinero en cajero y se apaña con el bizum. «Digo yo que no bastará con que los cajeros se puedan manejar con voz, lo suyo es que se puedan utilizar con cascos para garantizar la privacidad y reducir riesgos», dice su madre Marga Perelló.

Incluso en el mundo de los medicamentos, no todos los envases están escritos con braille. «Tengo unas gotas hidratantes que no tienen nada en braille y hay espacio suficiente para ponerlo, encima es algo que utilizamos las personas con dificultades visuales para hidratar el ojo, es como mínimo ‘peculiar’», reflexiona Grabriel.

El joven, que estudia Bachillerato, ha pasado por 5 ordenadores distintos desde que empezó las clases este curso. «Cuando tenemos que comprar uno siempre nos informamos primero con la ONCE, porque tiene que tener unos requisitos mínimos para instalar los programas que necesitamos que emplean mucha memoria. Se me rompió el mío en casa y cambiamos y no iba bien. Tuvimos que volver a cambiar. Luego la Conselleria me dio uno que estaba hecho polvo… Una amiga mía lo había tenido antes y ya iba mal, al final me lo cambiaron», relata.

La intención de Gabriel, cuando acabe el Bachillerato es formarse como fisioterapeuta en la Universidad en Madrid. «Hay una facultad con profesionales de la ONCE que dispone de todas las adaptaciones», explica.

Con la poca visión que conserva, Gabriel puede notar las miradas que le echan a menudo las personas con las que se cruza. «La sociedad debe perder el miedo a comunicarse con las personas con diversidad funcional», concluye.