La ordenanza cívica de Palma, en los tribunales por la prostitución

Nuevo recurso contra la ordenanza cívica de Palma. Mientras aún se estaba tramitando, diferentes entidades ya anticiparon su intención de llevar el texto definitivo a los tribunales; en el recuerdo de todos está la sentencia que tumbó la ordenanza cívica de Mateu Isern (PP). De momento, Cort ya tiene ante su mesa un contencioso que ha presentado Stop Abolición, una asociación que se opone a prohibir la prostitución en España.

La ordenanza de Palma contiene un apartado dedicado a esta materia. Desde Stop Abolición explican que están impugnando sistemáticamente todas las ordenanzas municipales en España que intenten restringir esta actividad. Sobre eso gira el argumento principal del recurso: que los ayuntamientos se estarían extralimitando en sus competencias porque el ordenamiento jurídico español «no proscribe el ejercicio profesional de la prostitución por cuenta propia».

«Es una jugada estratégica retorcida, pasar a los ayuntamientos lo que no se pudo aprobar a través del Estado. Los ayuntamientos no son el sitio donde se legisla sobre derechos y libertades fundamentales que tienen que ver con la sexualidad. No nos queda otra opción que meternos en el terreno municipal», exponen en la asociación. Es cierto que los ayuntamientos tienen competencia sobre la gestión del espacio público, «pero una cosa es gestionar y otra es inventarse multas sobre cosas que no son ilegales».

En el caso de Palma, el artículo 35 de la ordenanza prohíbe «solicitar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en el espacio público» cuando contravengan el uso común de este espacio y produzcan una degradación evidente. «Es demasiado ambiguo y va a depender de la interpretación de cada Policía. Si tú utilizas el espacio de manera adecuada y no molestas a nadie, ¿puedes vender servicios sexuales?», se pregunta Miquel Bibiloni, del Sindicato OTRAS.

Multas de hasta 1.500 euros

La demanda de servicios sexuales se considera en Palma una infracción grave, con multas de 750 a 1.500 euros. La redacción permitiría sancionar solo a los clientes, y no a las prostitutas, pero el Sindicato OTRAS sigue viendo el texto como problemático: «Lo que hará es desplazar la prostitución hacia espacios más inseguros. Aboca a más precariedad y más violencia». «Los clientes vienen más nerviosos en el coche y si saben que se arriesgan a multas pueden exigirles a ellas que bajen los precios».

La ordenanza de Palma justifica su regulación en la protección de los derechos de las mujeres en situación de prostitución y en la necesidad de prevenir la exhibición de servicios sexuales en la calle ante menores y mantener la convivencia. También incluye un apartado sobre orientación a las víctimas de explotación sexual y colaboración con las fuerzas del Estado en la detección de casos de trata.