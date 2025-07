Una reordenación de personal en Educació indigna al PSIB y el STEI

La Conselleria d’Educació está llevando a cabo una reorganización interna que ha implicado no renovar a unos cincuenta Asesores Técnicos Docentes (ATD) en pleno julio, algo que ha irritado al PSIB y el STEI, que critican que se haya hecho por sorpresa y de forma exprés sin pasar por la Mesa Sectorial d’Educació. Estos asesores actúan como un enlace entre la administración educativa y el personal docente.

Desde el Govern explican que estos cambios se han hecho para responder a nuevas necesidades porque ahora se requieren perfiles más técnicos, como arquitectos, informáticos y matemáticos, para dar respuesta a la ejecución de obras en centros y en otros proyectos más específicos. Desde Educació, además, argumentan que había una serie de contratos vinculados a fondos europeos que han finalizado, por lo que de todos modos no se habrían renovado.

«Esta semana todavía hay gente que ha sabido que no va a seguir como asesor técnico docente», dicen desde el sindicato. Por eso, el STEI reclama que se informe en la Mesa sectorial de las plazas que se suprimen y por qué motivos. También quiere saber qué servicios y programas se verán afectados con la reducción de ese personal. «El STEI rechaza la falta de planificación, improvisación y ausencia de criterios objetivos a la hora de llevar a cabo estos cambios, lo que supone que los técnicos de la casa, cada vez con un número más reducido, tengan que asumir tareas de mucha complejidad y carga de trabajo con menos efectivos en plantilla», informan en un comunicado.

Al acabar la pasada legislatura, había 224 ATD, de los cuales 35 eran pagados con fondos no autonómicos y 13 plazas estaban desiertas. Así lo explica la diputada del PSIB Amanda Fernández, que fue directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa. «Ha habido un oscurantismo total en este proceso; nos hemos enterado a mediados de julio que a estas personas, y a otros 12 asesores de Centres del Professorat no renuevan, por lo que no pudieron pedir comisión a otro servicio o centro», critica la socialista. Sobre la pérdida de plazas relacionada los con fondos europeos, Fernández cree que si hay voluntad política se podrían mantener con presupuesto autonómico.