Apicultores en Mallorca: Acercan sus colmenas a urbanizaciones y jardines para evitar que sus abejas mueran este verano

Los apicultores están acercando sus colmenas a las urbanizaciones y zonas ajardinadas de Mallorca para evitar que sus abejas mueran en un verano de récord, marcado por la sequía y las altas temperaturas. Así lo explica Garrit Parra, presidente de la Asociación Balear de Apicultores (ABA).

«La campaña de la miel de primavera ha ido bien este año porque ha habido lluvia, sobre todo en el sur de Mallorca, pero ahora las condiciones de temperatura hacen que las colmenas lo pasen mal. Las plantas se han secado en apenas diez días y eso es un problema para cualquier ganadería, también nos pasa a los apicultores. Si no se alimentan, las colmenas mueren», detalla el experto.

Ante esta situación hay dos opciones, alimentar a las abejas con piensos específicos de apicultura (combinados de azúcares con vitaminas en la mayoría de los casos y también algo de proteína), o trasladar las colmenas a zonas más húmedas y con mayor floración, ya que la abeja necesita proteína para poder vivir y procrear. De no hacerlo las cajas más débiles no sobrevivirán este verano. Parra advierte de que «en condiciones de más temperatura y menos agua, incluso en las zonas en las que hay flores, estas no tienen tanto néctar».

En el peor de los escenarios las poblaciones de abejas se verán mermadas en Baleares y por tanto la producción de miel de otoño también descenderá. «Lo habitual en la Península, especialmente en el norte de España es que las colmenas mueran en invierno y en cambio aquí está ocurriendo lo contrario. Hay que estar muy pendientes de ellas porque se nos mueren las colonias en verano», dice Parra.

Debido a a sequía los apicultores están aportando suplementos alimenticios a sus colmenas cada vez con mayor frecuencia. «Este año desde mayo a septiembre tenemos zonas sin apenas floración. Las vigilamos alimentamos e intentamos tener colmenas en sitios donde haya más posibilidades de floración, en las proximidades de jardines y urbanizaciones para que puedan ser independientes desde el punto de vista alimentario», continua el presidente de ABA.

Algunos de los productores han preferido no retirar de sus colmenas toda la miel de primavera, que tuvo una cosecha abundante este año, para garantizar así una aportación suficiente para pasar el verano. Es lo que ha hecho Gori Lladó, técnico agrícola, apicultor y docente (imparte los cursos de iniciación a la a agricultura de la Associació de la Producció Agrària Ecológica de Mallorca, APAEMA).

«La campaña de primavera ha ido muy bien en nuestra zona y creo que podré mantener las colonias en el verano. A la hora de sacar la miel (yo la cogí a finales de junio) no la quité toda porque sabía que la van a necesitar para sobrevivir al verano y esa es una forma de evitar dar aporte. Aunque pierdas parte de la producción, te ahorras disgustos y tener que comprar pienso», relata.

El especialista explica que, aunque hay apicultores que están acercando sus colonias a las urbanizaciones y zonas ajardinadas, las propias zonas ajardinadas ganan terreno al suelo agrario. «Mallorca esté cada vez más urbanizada y cada vez hay más casas de campo con jardines en un área de 3 kilómetros del apiario», afirma.

En la campaña de la miel de primavera se recogieron de media 6 o 7 kilos por caja, aunque en colmenas que han alcanzado su mejor momento se han llegado a recoger 16 kilos.