Baleares no derivará menores migrantes a otras comunidades que estén en «colapsadas» aunque entre en contingencia

Baleares no derivará menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas que se puedan encontrar en situación de «colapso» aunque entre en situación de contingencia migratoria y se le abra la posibilidad de hacerlo.

Así lo ha asegurado este viernes en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X la recientemente nombrada consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández. Lo ha hecho respondiendo a las declaraciones realizadas poco antes por el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, quien ha afeado al Govern su rechazo a acoger a 49 menores migrantes procedentes de Canarias y Ceuta y ha advertido que lo que ahora «niegan» a Canarias «es posible que quiera reclamarlo para Baleares dentro de unos meses».

Según Rodríguez, la situación en la que el sistema de acogida se encuentra actualmente hacen que el archipiélago esté «muy próximo» a poder acogerse a la posibilidad de derivar menores a otras regiones, aunque todavía no lo esté. «El delegado que un día dice una cosa y al día siguiente la contraria... Lo que no haremos desde Baleares es tratar de imponer a otras comunidades con una situación de colapso de su sistema de protección un reparto injusto que no tiene en cuenta las necesidades de los menores», ha replicado Fernández.