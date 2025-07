Escola Catòlica lleva a los tribunales al Govern por prohibir el uso de móviles en sus centros

La patronal mayoritaria de la enseñanza concertada de Baleares, Escola Catòlica, ha llevado a los tribunales la decisión de la Conselleria d'Educació de prohibir el uso de los móviles que entrará en vigor en septiembre que afectará a todos los centros sostenidos con fondos públicos. La entidad ha presentado un recurso contencioso administrativo de obligado cumplimiento después de llevar varios meses reclamando una excepcionalidad al considerar que se invade la autonomía pedagógica de sus centros.

De hecho, la Conselleria ya había regulado el uso de estos dispositivos en los centros educativos públicos y, en los concertados, solamente les aconsejaba hacerlo. Sin embargo, con una orden esta petición se volvió obligatoria para todos los que reciben apoyo económico público. Tras reiteradas peticiones privadas y públicas, la patronal, al ver que el Govern no cedería, ha decidido llevar este asunto al Tribunal de Justicia de les Illes Balears.

Escola Catòlica considera que cada centro tiene que poder decidir cómo regular el uso de los móviles sin que tengan que ser prohibidos de forma generalizada. Además, creen que esta limitación incumple los acuerdos que se establecieron con el sector de la enseñanza concertada pese a que el conseller Antoni Vera presentó su decisión como una medida consensuada con todos los agentes educativos, ya que todo se aceleró tras las peticiones de familias que exigían regularlos.

En Secundaria, solo para usos pedagógicos

Los alumnos que cursen Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas en Artes Plásticas y Diseño solamente podrán utilizar su teléfono móvil en el centro en momentos puntuales previstos «expresamente» y con finalidades pedagógicas. Su uso quedará prohibido en el caso de los estudiantes de Infantil y Primaria durante la jornada escolar, los patios y las actividades complementarias, según adelantó este diario.

Se prevén excepciones sobre el uso del teléfono en los centros como, por ejemplo, un alumno diabético que tenga un dispositivo conectado a una aplicación del móvil. Lo mismo ocurrirá con enfermedades o motivos puntuales similares, según explicaron desde Educació. También se recomienda a los docentes que eviten usar sus móviles en clase y que si lo hacen sea con fines educativos, salvo circunstancias familias o personales.

Los alumnos a los que se les requise su móvil tengan que entregarlo apagado para evitar que el docente pueda tener acceso. Eso sí, se le podrá retirar en cualquier parte del centro y no solo en el despacho de dirección, como se había previsto inicialmente. Sin embargo, en el momento en que se le confisque, tendrá que haber, como mínimo, dos profesores presentes para mayor seguridad. Asimismo, el documento enviado indica que las comunicaciones entre el profesorado y los alumnos debe tener lugar durante la jornada escolar y no mediante aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp o Telegram. Las familias, además, no están obligadas a autorizar al centro que envíe a sus hijos alertas por correo electrónico o por móvil.