Jerez (PP): El Régimen Especial «no se cambia a escondidas ni con maniobras torpes como las de Vidal»

El PP de Baleares ha criticado este viernes la estrategia del diputado de Sumar Més, Vicenç Vidal, al que acusa de actuar con «absoluta deslealtad institucional» al intentar introducir enmiendas a través de su grupo en el Senado sobre el Régimen Especial de Baleares (REB) en una ley que se refería exclusivamente al Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) y ha remarcado que «el REB de Baleares no se cambia a escondidas ni con maniobras torpes» como esta.

Así se ha pronunciado en un comunicado el senador autonómico del PP Miquel Jerez, quien añade que pretender modificar el régimen fiscal de las Islas «colándolo por la puerta de atrás» en una ley que no tiene nada que ver «es una chapuza política y un desprecio al procedimiento legislativo».

«Lo de Vidal no es legislar, es improvisar para salir en prensa», han declarado fuentes 'populares' que añaden que las cuestiones de Estado, como es el REB, «se hablan antes, se trabajan desde el consenso y no desde la unilateralidad» ya que, lo contrario sería falta de respeto institucional.

«El que se ha apartado del consenso no ha sido el PP, ha sido él. No ha hablado con nadie, no ha intentado acordar nada y ha actuado por su cuenta, como si el REB fuera su juguete particular. Esa forma de hacer política no es solo irresponsable: es profundamente desleal con Baleares», ha criticado Jerez.

El PP insiste en que «confundir» el REB de Baleares con el de Canarias es «ridículo» y «gravemente irresponsable» ya que «son marcos distintos, con fundamentos jurídicos distintos y realidades diferentes. Mezclarlos deliberadamente, como ha hecho el señor Vidal, es una temeridad».

«El PP no va a participar en montajes políticos. Vamos a seguir defendiendo el REB de Baleares, pero con seriedad, con sentido de Estado y con la voluntad de llegar a acuerdos reales, no con atajos legislativos que rozan el fraude político», ha concluido el senador autonómico.