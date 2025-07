Resignación entre los viajeros del TIB que han sufrido la huelga

El inicio de la huelga de los trabajadores del TIB ha sorprendido a muchos usuarios que se disponían a utilizar el servicio como de costumbre. Fuera de la Estación Intermodal de la Plaza España, decenas de trabajadores equipados con chalecos amarillos reclamaban unas condiciones de trabajo más justas. Abajo, en las paradas, abundaban largas colas de usuarios que sufrían las consecuencias de la huelga. Muchos de estos entendían los motivos y se posicionaban del lado de los conductores.

Magdalena Roca, vecina de Esporles.

Magdalena Roca comentaba: «Pienso que es una reivindicación necesaria». La vecina de Esporles lamentaba haberse enterado de la huelga cuando ya se encontraba en Palma para acudir a una cita médica. «Si lo llego a saber, hubiese bajado otro día. La cosa es que no he visto las noticias. Tengo otra cita en otro sitio pero no sale el bus hasta dentro de 1 hora. Llegaré tarde», explicaba resignada. Como ella, muchos usuarios compartían su preocupación por llegar tarde a sus respectivos compromisos. Por ello, las caras largas eran habituales entre los afectados. Algunos, incluso iban un paso más allá y expresaban sus quejas en voz alta con tono de resignación.

A pesar del malestar generalizado, cabe destacar que el comportamiento de los usuarios en la estación de Plaza España ha sido excepcional y no se ha producido ningún altercado entre los trabajadores y estos. Mientras esperaban, muchos aprovechaban para escuchar música. Este es el caso de Alba Aparicio que comentaba: «Justamente esta semana no tengo coche porque está en el taller. Tengo que ir a trabajar a Campos pero llevo un buen rato esperando».

Alba Aparicio esperando de pie el bus.

Por su parte, otros como Mateo Colom al ver la situación han decidido optar por otras alternativas. «Tenía que ir a Campos a ver a unos amigos pero debido a la huelga me han cancelado el TIB que iba a coger. Le he pedido a mi madre a ver si me puede llevar ya que sino llegaría muy tarde», comentaba.

Mateo Colom fuera de la estación.

En los próximos días, se espera que más usuarios se vean afectados por la huelga si se mantiene el calendario previsto por los representantes de los trabajadores. Las alternativas entre los que no disponen de un coche personal y pretenden hacer un trayecto fuera del área urbana de Palma son realmente escasas. Por eso, son muchos los que desean que se pueda llegar a un acuerdo justo cuanto antes mejor.