'Mallorca per viure' coloca pancartas en Son Sardina y el Secar contra los «especuladores» de PP y Vox

La plataforma Mallorca per viure, no per especular ha iniciado un taller de pancartas en Son Sardina y el Secar de la Real para evidenciar su oposición a la aplicación de la Ley de Obtención de Suelo en Palma y en las que se tacha a PP y Vox de «especuladores».

En ese sentido, han criticado que PP y Vox mantengan una «total opacidad» sobre cuándo se aprobará en el Pleno del Ayuntamiento de Palma la aplicación de la normativa, por lo que han señalado que estarán «preparados para cualquier escenario» y han llamado a «hacer crecer la oposición a esta bomba urbanística», según ha indicado la plataforma en un comunicado. Así, han remarcado que esta ley «afecta» a toda la ciudad, especialmente a los barrios y pueblos con más entorno rural pero también a tantos otros municipios de Mallorca. Esta semana, además de una recogida de firmas que prevén «multitudinaria», han organizado estos talleres de pancartas, donde también ha pasado gente otros barrios. «El resultado es que las calles y las fachadas ya empiezan a gritar lo que piensa una inmensa mayoría pensamos, que es que la tierra no se vende y que quién estima la isla y su medio ambiente, no la pone en manos de especuladores y promotores inmobiliarios», han alegado. De este modo, han recalcado que entre las personas que han puesto Palma en esta situación, hay «políticos locales que mantienen un silencio vergonzoso y cómplice con la ley», a pesar de «ostentar cargos de mucha responsabilidad en la ciudad y a altas instituciones de la isla». La plataforma ha animado a que la gente firme su manifiesto y que decore las fachadas de su casa con mensajes «contra la especulación» y «la destrucción del territorio que promueven PP y Vox», así como concretamente contra la Ley de Obtención de suelo que, a su modo de ver, «no solo no da soluciones reales al problema de la vivienda, sino que hará un daño irreparable al medioambiente y a los entornos sociales de la isla».