Le Senne hará un cambio radical en la cúpula de Vox con la posible salida de Fulgencio Coll

El nuevo presidente de Vox prepara un cambio radical en la dirección de Vox, con una cúpula diseñada a su medida con la ayuda de los dirigentes de Bambú, según señalan diversas fuentes del partido. La caída de Patricia de las Heras como líder de la formación en Balears ha arrastrado consigo al resto de la dirección y a los miembros del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) y en estos momentos Le Senne ejerce la máxima y única autoridad en el partido.

Fulgencio Coll, portavoz de la formación en Palma, era vicepresidente de Vox; Antoni Gili, portavoz en el Consell, era hasta ahora secretario general, y los vocales eran, además del propio Le Senne, el exdiputado en el Congreso Antonio Salvá y la concejala en Felanitx, María Vidal, que sustituyó a Pedro Bestard tras su dimisión. Ya no queda nadie de ese equipo directivo y las fuentes consultadas señalan que solo Santiago Abascal y Le Senne saben quién seguirá, pero dan por hecho que saldrán del CEP tanto Fulgencio Coll como Antoni Gili para poner a representantes al gusto del nuevo presidente.

El propio Le Senne ha dado por casi segura la salida de estos dos dirigentes al explicar que hasta ahora la idea era que en la dirección estuvieran los representantes del partido en las diversas instituciones. La nueva filosofía del partido ya no es esa y se busca que cada miembro tenga una tarea concreta asignada como por ejemplo, responsable de organización, de finanzas, institucional o jurídico.

El cambio de presidente y la designación de Le Senne rompe de forma radical el equilibrio de poder que ha mantenido hasta ahora la formación de extrema derecha. Patricia de las Heras fue designada presidenta después de un tenso pulso político entre Jorge Campos y Fulgencio Coll que acabó con Campos en el ‘exilio’ del Congreso de Diputados y con una mujer de Fulgencio Coll al frente del partido.

Sin embargo, durante estos tres años en los que se ha mantenido este statu quo, ha habido graves problemas internos en la formación y De las Heras no ha llegado a tener el control total del partido. Ella fue la única diputada que se posicionó a favor de Le Senne cuando cinco parlamentarios, entre ellos tres que ahora estarán a las órdenes del president, trataron de apartarle de la Presidència de la Cámara. Su relevo como presidenta del partido deja a Le Senne aún más solo en el Parlament.

Fulgencio Coll no ha querido hacer comentarios sobre el relevo de Patricia de las Heras, que subió a presidenta de la formación gracias a su apoyo, y guarda silencio. En los días previos al relevo él mismo había señalado su voluntad de no repetir como candidato en las próximas elecciones municipales. La nueva dirección puede que aproveche esta circunstancia para no volver a integrarle en la cúpula de Vox.

En los últimos días también ha habido cierto malestar interno con el portavoz en el Ajuntament en Palma por su amenaza pública de no apoyar la propuesta para desarrollar en Palma las Áreas de Transición. Coll envió un comunicado al que los miembros del grupo parlamentario trataron de quitar importancia, pero la realidad es que no gustaron nada las formas que empleó Coll, que se entendió como un leve desafío a la autoridad del grupo parlamentario.

Lo que sí está claro con la designación de Le Senne es que la cúpula de la dirección nacional, con Santiago Abascal al frente ha dado plenos poderes al president del Parlament para que configure una dirección de Vox a su imagen. La semana que viene se conocerán los nombres.