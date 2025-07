STEI y PSIB censuran el cese sin aviso de asesores en Centres de Professorat

El STEI y el PSIB han denunciado este jueves que la Conselleria d’Educació haya cesado sin avisar a cuatro asesores de los Centres del Professorat, que tienen como principal función la formación permanente de los docentes de centros públicos y concertados. El sindicato criticó que esto se haya decidido sin pasar antes por la Mesa Sectorial d’Educació y sin explicar los motivos, una situación que ha alentado a los socialistas para hablar de «purga política».

«El Govern se ha saltado todos los pasos del procedimiento para decidir si un asesor continúa o no, ya que estos son evaluados por los centros cada año y sus valoraciones eran positivas», ha afirmado la diputada del PSIB Amanda Fernández, que incluso ha acusado a la Conselleria de querer colocar a gente afín y desmantelar estos centros. De hecho, en un comunicado, la política ha asegurado que se iban a cesar a 12 personas. Ha afirmado que el pasado 15 de julio tuvo lugar una reunión del director general de Universitats, Sebastià Massanet, con los directores de estos centros de formación, en la cual «puso en pantalla un Excel con los nombres de 12 personas que no renovarán para el curso que viene». El STEI ha hablado de una reducción de incluso una veintena.

Desde la Conselleria han desmentido estas acusaciones, pero han admitido que han sido cesadas cuatro personas. Así, el próximo curso habrá 36 asesores de centros. A pesar de esta disminución, el Govern asegura que todos los centros de Baleares mantendrán el número mínimo establecido por la normativa que los regula. Los centros de Palma, Formentera y Calvià conservarán el mismo número de asesores. Sin embargo, los de Inca, Manacor, Menorca y Eivissa perderán un asesor cada uno. Además, desde Conselleria han dicho que se convocará un concurso de méritos, tal como prevé la ley, para cubrir las plazas vacantes derivadas de las no renovaciones de las comisiones de servicio.

«La Conselleria toma decisiones precipitadas e improvisadas. Desde el STEI consideramos que no se deben hacer cambios hasta que no se tengan en cuenta las consecuencias de estas decisiones y se elabore una nueva normativa, consensuada en la Mesa Sectorial, de cara al curso 2026-27. Los cambios deben hacerse de forma pausada y meditada y no a toque de silbato», reclamaron desde el sindicato.