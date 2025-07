El personal del transporte sanitario de Baleares deja de hacer horas extras como protesta por la precariedad del servicio

El personal de servicio sanitario de Mallorca se niega a realizar horas extras y cubrir servicios que no le corresponden y denuncia la falta de recursos necesarios que les obliga a trabajar con escasez de personal y utilizar ambulancias de servicios programados para cubrir urgencias. Una situación que arrastran desde hace varias semanas y que pone en riesgo la atención de los pacientes, según denuncian los sindicatos del sector.

La falta de vehículos en el transporte sanitario urgente lleva a suplir la carencia con ambulancias de servicio programado, poniendo en peligro a los pacientes que necesitan traslados urgentes. Esto colapsa el servicio programado, genera múltiples demoras y cancelaciones para aquellos que necesitan traslados no urgentes.

Por otro lado, la plantilla se niegan a realizar horas extras: "Un trabajador puede realizar un máximo de 80 horas extraordinarias al año, aquí las podemos hacer tranquilamente en una semana", ha declarado este jueves el representante de UGT, Francisco Muñoz. También denuncian cubrir servicios de celador, que no les corresponde. Por ello, los trabajadores a partir de ahora se van a ceñir estrictamente a las funciones que les toca como Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES) y a lo recogido en el convenio y jurisprudencia vigente. Por lo que solicitarán los medios necesarios para cada servicio.

Las movilizaciones se irán incrementando con el paso de los días si no se atienden sus reivindicaciones. Convocatorias de paros parciales y una huelgan general indefinida a partir del 1 de septiembre, serán las medidas que tomarán en caso de que el Govern no negocio con los sindicatos.

"Venimos avisando que el tiempo y la paciencia se acaban. No vamos a permitir que se desprecie a una profesión y a unos profesionales", han manifestado los sindicatos UGT, FS-TES, USAE y CCOO. "En verano la población crece y lo que hacen es cambiar las ambulancias de zona, pero no aumentan el número de vehículos", ha manifestado el secretario del Comité de Empresa de UGT. "Llevamos personas no cosas", ha señalado. Hasta ahora, la empresa GSAIB se limita a pedir "comprensión y tiempo".

Otro de los asuntos que reclaman a la empresa es la negativa de reconocer la categoría profesional de sanitarios a los trabajadores del transporte programado y de la central de coordinación, a pesar de recurrir a ellos para cubrir servicios de emergencia con total profesionalidad y garantía.