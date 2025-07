Suspendida la Conferencia Sectorial del reparto de menores migrantes por falta de quorum

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, atiende a los medios tas presidir este jueves a la Conferencia Sectorial sobre la reubicación de unos 3.000 menores migrantes no acompañados | Foto: MARIO MORON

Continúa el tira y afloja entre el Gobierno central y las comunidades autónomas gobernadas por el PP por el reparto de menores migrantes no acompañados de Canarias. La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia programada para este jueves no se ha podido celebrar por falta de quorum, ya que todas las regiones gobernadas por los 'populares', excepto la ciudad de Ceuta, no han acudido al encuentro.