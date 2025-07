Paralizan el desahucio de Reina y una familia con niños en las infraviviendas de Joan Miró

Este jueves estaba previsto el desahucio de Reina y una familia con tres hijos, dos de ellos menores, que residían en dos habitaciones de las infraviviendas de Joan Miró. La comitiva judicial ha decidido paralizar el proceso ya que, en el caso de la familia, no se había encontrado una alternativa habitacional.

En el desahucio previsto a las nueve y media para Reina y a las diez de la mañana para la familia con niños, han estado presentes ocho furgones judiciales y una veintena de policías nacionales, que han acordonado la zona y han impedido la entrada a diferentes personas en las infraviviendas de Joan Miró, propiedad de un policía local suspendido de empleo y sueldo.

Desde Podemos, la concejala Lucía Muñoz, que ha estado presente en el operativo, ha reclamado el «realojo de esta familia». También estaban presente responsables de Cáritas, que atienden a varias de las familias residentes.

Tras la suspensión del desahucio, Reina y Andrés, que trabaja en la construcción, han dado gracias al medio centenar de personas que han acudido a apoyar desde la calle. Dentro se habían parapetado las familias junto con activistas de Stop Desahucios, a la espera de la última resolución judicial.

Andrés Restrepo y su mujer tienen trabajo. En el caso de Andrés, trabaja en la construcción rehabilitando viviendas y tiene a sus hijos escolarizados en colegios de la zona. Tanto él como su mujer pueden pagar un alquiler de hasta 1.000 euros pero advierte que no encuentran vivienda «porque somos extranjeros y tenemos niños».

«¿Sabes el desespero que tenía? Los niños pálidos, sin desayunar, nerviosos. Ya no podía aguantar más cuando dijeron que se cayó el desahucio», dice Reina. «Desgraciadamente vivíamos allí, sin saber nada. Si llegamos a saber que todo esto era ilegal, todo los que nos iba a hacer el propietario, no lo habríamos alquilado. Pero ahora no tenemos donde ir», explica Reina.