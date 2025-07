El PSOE advierte de «problemas de falta de gestión» en residencias de Mallorca por el «caos organizativo» del IMAS

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca ha advertido de «problemas de falta de gestión» en residencias de personas mayores que afectan al servicio que presta el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) que, a su parecer, ponen de manifiesto el «caos organizativo» de esta institución. Para la formación, la «grave dejadez» en la gestión de personal en los centros residenciales del IMAS tiene consecuencias directas tanto para trabajadores como para los usuarios.

Según han criticado en una nota de prensa, el IMAS es «incapaz» de dar respuesta a las necesidades de gestión de los servicios sociales. En este sentido, han señalado que el personal de la residencia de Son Caulelles está «al límite» con una «situación insostenible marcada por la sobrecarga de trabajo, bajas sin cubrir, falta de personal estructural, incumplimiento de los mínimos exigidos y retrasos graves en el cobro de complementos y festivos».

La consellera socialista Sofia Alonso ha asegurado que «este panorama no es un caso aislado», ya que en otros centros como la residencia Huialfàs «se deben todavía» festivos y noches desde principios de año. Según los socialistas, al personal asumido del centro Miquel Mir y de la Fundación de Atención a la Dependencia no se les ha abonado la equiparación salarial correspondiente al segundo semestre de 2023, a pesar de ser acordada en junio del año pasado. La falta de planificación que hay, siempre según el PSOE, «se agravia por problemas estructurales constantes» que la dirección del IMAS «no resuelve», como, han asegurado, condiciones laborales deficientes como la falta de aire acondicionado en muchos espacios, obras de carácter estructural necesarias pero que no comienzan y la falta de personal.

Alonso ha puesto de manifiesto esta situación este miércoles en el Consejo Rector del IMAS. «El problema se agravia todavía más con unas bolsas de trabajo obsoletas, que no se han actualizado a pesar de haberse completado los procesos de estabilización». Según ha criticado, esto impide cubrir con agilidad bajas, permisos o vacantes y obliga al personal de Recursos Humanos a buscar sin éxito perfiles que ya no están disponibles. Así, ha lamentado que se piden horas extras a unos profesionales que «ya trabajan bajo una enorme presión».

A todo esto, ha continuado Alonso, se suman los «retrasos sistemáticos» en el pago de los complementos, que supera los cinco meses en algunos centros. «Ni siquiera se han abonado los complementos especiales prometidos por trabajar durante las fiestas de Navidad de 2024», ha advertido. «El presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, está superado y no es capaz de encontrar soluciones para redirigir la chapuza de gestión que está perpetrando», ha señalado la consellera, que también ha reivindicado que el personal «merece respeto, condiciones laborales dignas y una administración que esté a la altura del trabajo imprescindible que hace».

Los socialistas han indicado que este año la institución insular ha asumido la gestión de las residencias Miquel Mir d'Inca y Sant Josep y que, en la primera, solo funciona una planta con 17 residentes. Finalmente, ha lamentado que en el Consejo Rector el presidente del IMAS «no ha querido dedicar ni un minuto a explicar nada», lo que, para Alonso, supone «otro agravio en este caso por la misma situación, porque su presidente es incapaz de defender el trabajo de su departamento».