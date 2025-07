CCOO Illes Balears reclama un observatorio que analice el absentismo laboral

CCOO Illes Balears ha reclamado este miércoles la creación de un observatorio autonómico que estudie las causas del absentismo laboral y proponga soluciones para paliarlo. «En vez de criminalizar al trabajador y su derecho a estar enfermo, como hace la patronal, necesitamos saber por qué se produce el absentismo y qué recursos se deben destinar para atender estas bajas», según el secretario general de CCOO, José Luís García. El recién firmado convenio de hostelería contempla la creación de un organismo de estas características.

La petición se enmarca dentro de la campaña que el sindicato ha puesto en marcha en los centros de trabajo contra la «demonización» del absentismo laboral, una «trampa semántica», según García, en la que se incluyen todas las bajas laborales, justificadas o no, y que se está utilizando, según denuncia el sindicato, para cuestionar derechos fundamentales establecidos por ley o por convenio como ausencias relacionadas con vacaciones, permisos de matrimonio o por fallecimiento de un familiar, permisos parentales, horas sindicales, o ausencias por participación en huelgas, entre otros.

Según ha declarado el responsable de Salud Laboral de CCOO Illes Balears, Enrique Norberto Spera, durante la presentación de la campaña: «Un derecho no es absentismo. No es apropiado usar el término absentismo con las connotaciones que se le quiere dar desde la patronal y los medios de opinión». Además, ha afirmado que «se quiere instalar la idea de que los derechos adquiridos que permiten a los trabajadores llevar una vida social saludable son excesivos y deben ser reducidos».

La campaña fue impulsada en el ámbito estatal el pasado 7 de junio y ahora se activa también en Baleares. El objetivo es desmontar, a través de charlas, asambleas y material gráfico en los centros de trabajo, la percepción de que las ausencias justificadas responden a una actitud irresponsable del trabajador. «La única encuesta estatal existente es la de coste laboral del INE, que no mide el absentismo como tal, sino horas trabajadas, muchas de ellas protegidas por ley», ha explicado Spera.

El sindicalista ha alertado de que «se está llamando ‘absentismo’ a lo que en realidad es el beneficio de un derecho» y ha subrayado que estas ausencias, además de estar amparadas por la legislación, suelen ser involuntarias y relacionadas con problemas de salud. Por ello, ha reclamado mayor implicación política para reforzar la salud pública y los servicios de prevención de riesgos laborales.

El secretario general de CCOO Baleares, José Luis García, ha ido más allá y ha acusado a algunos sectores empresariales de usar el concepto para desprestigiar a los trabajadores. «Probablemente existan casos aislados de fraude, y si es así, hay que perseguirlos. Pero no se puede elevar la anécdota a categoría», ha señalado. García también ha denunciado la presión que sufren algunos empleados para no ejercer sus derechos por temor a represalias.

Asimismo, el dirigente ha advertido de que el aumento de las bajas laborales responde a múltiples factores que deben analizarse con rigor. Entre ellos, ha citado la falta de inversión en el sistema sanitario, el envejecimiento de la población trabajadora, la digitalización y la sobrecarga mental.

Desde CCOO aseguran que seguirán confrontando con firmeza el discurso de la patronal y defendiendo «una concepción del trabajo centrada en las personas y no en la reducción de derechos». «Este debate no va de absentismo; va de deteriorar los derechos y de aumentar el poder empresarial para fiscalizar las bajas, y eso no lo vamos a permitir», ha afirmado García.

En cuanto a los datos, el sindicato ha señalado que en el primer trimestre de 2025 la tasa de absentismo laboral en Baleares fue del 5,6 %, cinco décimas más que el año anterior. De ese porcentaje, un 4,4 % corresponde a incapacidades temporales y el resto a ejercicios de derechos laborales. «Lo que queda como absentismo real, es decir, gente que no va a trabajar sin justificarlo, es mínimo», ha remarcado Spera.