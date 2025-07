Los arquitectos advierten: «Si no protegemos el suelo rústico seremos un decorado de cartón piedra donde será difícil vivir»

El Colegio de Arquitectos de Baleares (COAIB) ha advertido sobre los peligros de desproteger el suelo rústico, recordando que «la gente no viene aquí por los hoteles» y que el territorio «es el verdadero atractivo de las Islas». En ese sentido, han abogado por una diferenciación clara entre áreas de transición, las «coronas» de los municipios, del suelo rústico general, el cual «jamás debería perder su protección, por lo que se tendría que empezar a evitar la construcción en esas aéreas». Una reafirmación de la postura oficial del COAIB que ha llegado acompañada de una nueva advertencia: «Si no cuidamos eso, dejaremos de ser un atractivo y cuando nos queramos dar cuenta seremos un decorado de cartón piedra donde será difícil vivir».

Así se ha expresado el decano del COAIB, Bernat Nadal, en una comparecencia para presentar los datos sobre construcción del primer semestre en la que ha estado acompañado del delegado de la demarcación de Mallorca, Joan Cerdà. Las estadísticas confirman el cambio de tendencia ya observado el año pasado, con una actividad constructora que se está decantando hacia las plurifamiliares de precios más accesibles y consolidando la pérdida de protagonismo de las unifamiliares de lujo. Este último, perfil constructivo hegemónico en los últimos años, parece haber tocado techo al moderar su crecimiento, según los arquitectos, cediendo de esta manera su protagonismo a las plurifamiliares.

Asimismo, los datos muestran un sensible incremento (tanto con respecto al semestre anterior como al mismo periodo de 2024) de las viviendas de nueva creación que, no obstante, está condicionado por las legalizaciones de las construcciones en rústico. La amnistía urbanística ha dopado las cifras de creación de vivienda, proyectando una musculatura del sector que no es natural y que, advierte Cerdà, convendría desgajar cautelarmente del cómputo general en pro de un análisis más realista. «No es una creación pura de vivienda porque ya estaban ocupadas», han señalado para añadir, no obstante, que el proceso de legalización implica siempre obras de adecuación en mayor o menor medida. En una radiografía municipal, esta tendencia se ha hecho evidente en zonas como Pollença, donde la posibilidad de proseguir legalmente con la actividad turística ha espoleado las peticiones de legalización. «Han empezado a aflorar más viviendas en suelo rústico porque pueden mantener la actividad comercial».

Así, en el caso de Mallorca se ha pasado de 2.251 viviendas en 2.251 a 3.177, lo que supone un crecimiento del 41,4 %. En el caso de las unifamiliares, se ha producido un crecimiento del 24,5 % al pasar de 1.039 a 1.526 viviendas. Sin embargo, ese crecimiento se queda solo en el 1,6 % si se excluyen los visados que se corresponden con obras de legalización, los cuales suponen casi un tercio del total. En cualquier caso, que la actividad continúe reorientándose hacia viviendas plurifamiliares de precios más contenidos «es siempre una buena noticia».

Por lo que respecta a las cifras globales en el conjunto de Baleares, el número de proyectos de obra visados ha aumentado un 15,7 % interanual. Si se excluyeran las legalizaciones, el crecimiento seguiría siendo reseñable, aunque más moderado, del 4,7 %. En el caso de las viviendas plurifamiliares, el crecimiento ha sido del 12,7 %, el doble del porcentaje del primer semestre de 2024 (5,8 %). Cifras positivas pero que contrastan con el preocupante descenso de las viviendas de protección oficial (casi un 34 % menos con 41 proyectos visados). Una tendencia que los arquitectos llaman a revertir, dado el papel clave que debe jugar la vivienda protegida en la lucha contra la crisis habitacional. «La creación de vivienda libre no dará una solución al problema».

Por otro lado, y en relación al proyecto del Ayuntamiento de Palma para demoler y reedificar el edificio de 31 de Desembre construido por Gaspar Bennàssar, Cerdà responsabiliza de la polémica a «la falta de un catálogo completo de cómo debe ser la protección de edificios en Palma y por extensión del resto de municipios». De este modo, ha aseverado que no existiría debate al respecto «si las reglas del juego estuvieran claras». Nadal ha añadido además que esas distinciones no deben hacerse con trazos gruesos, sino que «hay que hilar fino». En ese sentido, ha remarcado que, por ejemplo, «no todo lo que ha hecho Bennàssar es digno de ser protegido, pero sí que hay obras que deberían ser protegidas». Cerdà ha explicado que, en relación a este caso concreto, la edificación de 31 de diciembre «no es el mismo que se construyó». El COAIB, en todo caso, habría sido más partidario de reformas interiores sin tocar la fachada, han aclarado.