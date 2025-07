La odisea de una mallorquina para llegar a tiempo a una operación: «Me han dejado en tierra y tirada como una colilla»

Una mallorquina, Cati Antich, ha denunciado a Ultima Hora el calvario vivido en el último día por culpa de la naviera GNV. Tras recorrer más de 200 kilómetros desde Cuenca hasta Valencia para embarcar con su coche rumbo a Palma, se encontró con que su billete no servía de nada: «Me dijeron que los que íbamos con vehículo no podíamos embarcar, solo los que iban a pie, porque los reubicaron en otro barco», relata con impotencia.

Antich debía llegar a Mallorca urgentemente para acompañar a su madre a una operación. «Tenía que estar a las ocho de la mañana en el hospital, ¿cómo me van a dejar tirada como a una colilla?», se pregunta indignada. No era la primera vez que la naviera cancelaba el trayecto. «El 7 de julio ya me dejaron en tierra con la misma excusa: que el barco estaba roto ¿Y ahora otra vez? Es mentira que se rompiera ayer, ya estaba roto la semana pasada, han tenido tiempo de reubicarnos», afirma.

Según cuenta, al llegar al puerto le informaron por WhatsApp que debía dirigirse a Trasmed, la naviera alternativa. Sin embargo, al llegar le comunicaron que solo aceptarían a pasajeros sin coche. «Me puse como una fiera. A los de a pie los reubicaron, a los que íbamos en coche, que nos fastidiemos. Es injusto y humillante», señala.

Ante la falta de soluciones por parte de GNV, Cati tuvo que costear de su bolsillo un nuevo pasaje con otra naviera para este martes y una noche de hotel, desembolsando más de 300 euros. «GNV solo me devolvió el importe del billete, pero no se hacen cargo de nada más. No tienen decencia», denuncia.

Este martes cogió un ferry desde Dénia, aunque a su madre ya la habrán operado y no ha podido estar allí con ella.

Esta es ya la tercera vez que Cati se ve afectada por incidencias similares con la misma compañía. «Ni avisan, ni informan, ni dan la cara. Se aprovechan de que somos de Palma y no tenemos muchas opciones. Me han hecho faltar al trabajo y ahora tengo que recuperar días que no me corresponden», añade.

Cati, que trabaja en Cuenca pero es de Mallorca, asegura que guarda todos los tickets para presentar una reclamación formal en cuanto llegue a la isla. «Viajo a menudo para cuidar de mi madre mayor. Lo mínimo que merezco es un poco de respeto y seriedad», concluye con visible indignación.