Prohens presume de su gestión y de no traicionar sus «líneas rojas»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, hizo este martes por la noche balance de sus dos años al frente del ejecutivo en una entrevista con la periodista de IB3 Televisió Silvia Pol. Prohens aseguró que su equipo ya ha cumplido con sus compromisos. «Hacemos aquello que dijimos que haríamos cuando no gobernábamos, cuando estábamos en la oposición. De la palabra dada hemos hecho nuestra hoja de ruta», afirmó, destacando que el 93% de su programa ya se ha ejecutado.

La presidenta enfatizó su creencia en unas islas donde los pactos se cierran «dando la mano», lo que convierte la palabra, según ella, en «algo sagrado». Entre los logros destacados, Prohens mencionó la gratuidad de las escuelas de verano adaptadas para niños con discapacidad, subvencionadas por el Govern, lo que «ha liberado a las familias de una importante carga económica» y ha consolidado un «nuevo derecho irreversible». También subrayó la adquisición de un derecho pionero, como las ayudas para la ELA, una enfermedad «tan injusta», que incluye una deducción fiscal «pionera en todo el Estado». En el ámbito fiscal, se refirió a la deducción fiscal para jóvenes en la compra de vivienda y la eliminación del Impuesto de Sucesiones, que ha permitido a muchas personas recibir herencias que antes no habrían podido asumir. Sin embargo, Prohens no obvió las decepciones. Lamentó que la burocracia «dificulta y retarda» medidas como la reducción de listas de espera en los hospitales, y reconoció la magnitud del problema de la vivienda.

En cuanto a los Presupuestos, la presidenta destacó que son los que más recursos dedican a políticas sociales, con más de 4.400 millones de euros destinados a sanidad, servicios sociales y vivienda, con ayudas y programas específicos. En la lucha contra el cambio climático, Prohens señaló la falta de agua como un problema claro, y mencionó iniciativas para la reutilización, desalación y reducción de pérdidas en las canalizaciones, «cosas que no se ven» y que son fundamentales.

Sobre la turbulenta relación con Vox, la presidenta aseguró que ha habido «mucha negociación» y «respeto mutuo» hacia la tercera fuerza política en Balears, cuyos 62.000 votantes «merecen respeto». Aunque reconoció las «diferencias notables» entre ambos partidos, señaló que el deseo compartido de «cambios» ha facilitado el entendimiento. Prohens afirmó que el PP no ha cedido en sus «líneas rojas», como el respeto al Estatuto y la Constitución, priorizando las cosas que les unen, como la bajada de impuestos y la defensa de un «bilingüismo cordial». En ningún momento se le preguntó por el plan de elección de lengua, que no figuraba en el programa del PP y que aceptó presionada por Vox.

La emisión del encuentro en el Consolat se produjo a las 21.30 horas.

En materia fiscal, la presidenta insistió en que «el dinero está mejor en los bolsillos de las familias». Afirmó que se han rebajado los impuestos en más de 500 millones de euros, «beneficiando principalmente a las rentas medias, jóvenes y familias monoparentales». Según Prohens, esto ha «desmontado un mito de la izquierda, que decía que bajando impuestos volverían los recortes».

Respecto a la vivienda, reconoció que no es un problema que se resuelva «de un día para otro», requiriendo cambios legislativos, bajada de impuestos y construcción. «No escondemos los problemas en un cajón», afirmó, lamentando que no se hubieran afrontado los primeros signos del problema antes.

La presidenta enfatizó que las nuevas construcciones son para «gente de aquí, no para que venga gente nueva a vivir», y que el «reto demográfico es algo que no podemos obviar». Se comprometió a garantizar vivienda asequible, un 30% por debajo del precio de mercado, y para los residentes. Prohens defendió la necesidad de liberar suelo, ya que «sin liberar suelo no baja el precio», y argumentó que «negar el problema de la vivienda es uno de los motivos por los cuales perdieron las elecciones» los anteriores gobiernos. Defendió una «alianza con el sector privado» y criticó la receta de la izquierda de centrarse solo en bajar el precio del alquiler, citando el caso de Cataluña donde no ha funcionado. También se refirió a la Ley de Vivienda estatal, pidiendo que dé seguridad, ya que si «tiene más facilidad el okupa que el propietario, no ofertarán».

Sobre la temporada turística y los actos vandálicos de Arran, Prohens defendió que es clave «recuperar la convivencia para el bienestar de todos, sobre todo de los residentes». Entiende las protestas ciudadanas como una respuesta a ocho años de un crecimiento de más de 115.000 plazas legales. Se autoproclamó como la «primera presidenta que dice que hemos llegado a un límite, en el que no podemos crecer más en volumen, y que hay que crecer en valor». Instó a la Secretaría de Turismo a condenar los «actos fascistas y vandálicos».

Prohens destacó que su Govern es el primero en aprobar un decreto de contención que exige dar de baja una plaza para adquirir otra, que prohíbe el alquiler turístico en plurifamiliares que y destina 20 millones del ITS a combatir la oferta ilegal. Mencionó también el alargamiento de la temporada y la firma de un convenio en hostelería «pionero» que «da mejores suelos y reparte mejor la riqueza». Criticó a quienes «pregonan decrecimiento turístico desde un despacho con un sueldo asegurado». La presidenta anunció que la consellera Catalina Cabrer dará forma a la «agenda por la transformación de Baleares» tras el Pacto por la Sostenibilidad, para que no quede en «papel mojado». Defendió la cogestión aeroportuaria y criticó el «caos del aeropuerto de Palma por las obras y la falta de gestión», que, en su opinión, «se merece otra gestión».

Prohens también destacó la puesta en marcha de un proyecto ferroviario, algo que no ocurría «hacía décadas» y que se ha logrado «en solo dos años». Finalmente, la presidenta no dudó en criticar al PSOE, cuyo «espectáculo ha rozado lo grotesco», mencionando situaciones como la de la «mano derecha del presidente en prisión» y el «fiscal general imputado». Acusó a Francina Armengol de «mentir en una comisión de investigación del Senado, algo penado», y al Gobierno central de «venderse a las comunidades, rompiendo la caja común para intentar aguantar un poco más». Recordó el caso de las mascarillas defectuosas que costaron 4 millones de euros a Baleares, dinero que no se reclamó. Prohens agradeció el «trabajo tan necesario de los medios», que, a su juicio, ahora el Gobierno «quiere vetar diciendo cuáles son buenos o malos». Aunque es «complicado recuperar ese dinero», agotarán «todos los recursos» para intentarlo.

En un momento personal, Marga Prohens reveló que tiene esclerosis múltiple. Pese a ello, encara con «ilusión» el resto de la legislatura tras los cambios en el organigrama. También rindió homenaje a Catalina Cirer, a quien considera una de sus «mujeres referentes» y quien la llevó a su primera manifestación del Día de la Mujer, destacando su «trabajo fantástico en toda su vida política».