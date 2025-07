Negueruela acusa al Govern de «radicalizarse» con una remodelación que «asume el discurso de odio de Vox»

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha acusado este martes al Govern de Marga Prohens de «radicalizarse» con la remodelación del Ejecutivo, al considerar que «asume plenamente los parámetros de Vox» y «legitima su discurso de odio» con los nuevos nombramientos.

En rueda de prensa, el socialista ha declarado que esta remodelación supone «un retroceso enorme» en políticas de integración. En este sentido, ha criticado la designación de un nuevo director general de Inmigración y Cooperación que «ha justificado públicamente los cursos de formación de desokupa» y que «ha criminalizado en numerosas ocasiones la inmigración como sinónimo de delincuencia», haciendo alusión al nombramiento del subinspector de Policía Manuel Pavón.

Negueruela ha remarcado que el Govern «no tiene competencias en materia de extranjería», ya que corresponden al Estado. Ha recalcado que las políticas autonómicas deben centrarse en la integración, algo para lo que el nuevo responsable «no tiene perfil ni formación específica». «Lo único que tiene es un discurso racista que es el que ampara 'Desokupa' y quienes defienden esos discursos de odio», ha subrayado.

Además, el portavoz ha lamentado el cese de la hasta ahora consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Catalina Cirer, a quien ha definido como «la última demócrata cristiana del PP» y como una figura que «frenaba según qué discursos» en el Parlament por parte de Vox. «Cirer no aceptaría este nombramiento, ya que ella sí defendía el respeto a los derechos de los inmigrantes», ha añadido.

Por otro lado, ha criticado el coste que supone para las arcas públicas mantener a Alejandro Sáenz de San Pedro como conseller de Empresa, cifrando en 412.000 euros su continuidad. Dicha cantidad, ha afirmado, se está destinando «a una persona que cada vez gestiona menos». Es por eso que ha reprochado que, mientras se habla de mejorar la atención a la dependencia, el Govern «gasta más en mantener puestos que en servicios públicos».

Asimismo, el socialista ha calificado como «chapuza» la creación de una segunda vicepresidencia en el Govern, que considera contraria a la normativa vigente. «La ley marca una única vicepresidencia», ha afirmado tras recordar que fue una decisión adoptada para favorecer los gobiernos de pacto. «Dicen que tienen un informe jurídico verbal, pero no han enseñado ninguno escrito, por lo que saben que incurren en una irregularidad», ha sostenido. En este aspecto, ha cargado contra el vicepresidente del Govern Antoni Costa, al que ha acusado de ser «el experto de las chapuzas». Negueruela ha manifestado que no ha habido «una sola ley que haya hecho Costa que no haya modificado al menos cinco veces».