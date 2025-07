Jaume Alzamora: «Si aglutinamos todo lo que hay a la izquierda del PSIB podríamos llegar a los 160.000 votos»

Jaume Alzamora anunció por sorpresa el pasado 1 de julio que dejaba sus cargos como secretario general de Més y portavoz del partido en el Consell de Mallorca. Abandona la política tras quince años por motivos puramente personales y regresa a su plaza de profesor de instituto. Atiende en exclusiva a 'Ultima Hora' y cita a este diario en la sede palmesana de los soberanistas, en un claro gesto de lealtad a su partido.

¿Cuál es su balance personal?

Satisfactorio. Soy de los que piensan que dedicarse a la vida política no debería de ser una cuestión profesional, sino una oportunidad para dar y ofrecer a la sociedad durante una etapa de la vida. Siempre lo he pensado y practicado esto.

¿Hay algo que, con la perspectiva actual, cambiaría o de lo que se arrepienta?

Algunas cosas las hubiera hecho de forma diferente por la experiencia que tengo ahora, pero cuando las hice pensé que lo hacía de la mejor manera. Si hubiera sabido cosas del futuro, sí que quizás hubiera cambiado algo, pero algo concreto, no. Por ejemplo, hubiera hecho de forma diferente la negociación de gobierno de 2015 en Artà. No me hubiera creído las mentiras de los actores principales de ese momento; pero confié. Aun así, es una anécdota. Si te quedas enganchado en decepciones que han sido negativas, no avanzas. En el Consell algunas negociaciones tendrían que haber sido más contundentes, como la redacción del Pla d’Intervenció d’Àmbits Turístics (PIAT) o el Pla Territorial Insular (PTI). Salieron bien, pero podrían haber sido más valientes.

¿Su salida está relacionada con la dirección actual?

Para nada, al revés. Estamos en un buen momento, y uso este tiempo verbal a propósito. Más allá del PSOE somos el único partido que está en medio del tablero político. Es el partido de referencia de izquierdas, feminista, soberanista y ecologista. Si esto se sabe leer bien y se aprovecha como organización, creo que nos puede ir muy bien. La dirección que salga después del congreso, que cambiará las caras, tendrá mi apoyo y mi impulso para conseguir más capacidad de decidir, incidir y representar.

¿Qué cree que debería mejorar el partido para recuperar los resultados electorales de 2015?

Creo que el techo es más alto que el de ese año. Con la coalición de Sumar-Més se tocó un techo que no alcanzamos nunca, de 83.000 votos. Y es verdad que era una coalición, pero si pudiéramos aglutinar todo lo que hay a la izquierda del PSOE podríamos crecer hasta los 160.000 votos. Més, para superar esos resultados, tiene que volver a conectar con la calle. Nos enfrentamos a una derecha y una extrema derecha que está usando mensajes muy perversos. Si somos capaces de leer qué necesita la calle y cómo hacerlo llegar, creo que las posibilidades de éxito serán grandes. El precio de la vida, la vivienda y la manifestación son tres grandes problemas de la gente de aquí y de las políticas que reivindicamos desde hace tiempo.

Precisamente se os reprocha que no hicieran más para paliar estos tres problemas.

La realidad no es la misma que hace unos años, es peor. En 2016, por ejemplo, hicimos una ley turística para hacer desaparecer 130.000 plazas. En ese momento pensábamos que un modelo de cambio económico no se hace de un día para otro, con una masacre, se debía hacer poco a poco. En 2022 conseguimos aplicar el 2x1, que también implicó un cambio importante. Eran medidas, ahora eliminadas por el PP, pero que tenían una visión de futuro. Se nos atribuyó no haber hecho nada, pero sí que se hicieron cosas. Visto con perspectiva podríamos haber eliminado e indemnizado esas plazas regularizadas, pero en 2015 no se vio así. Pusimos un Impost de Turisme Sostenible, que se puede mejorar, pero ahí está. A veces no somos capaces de poner en valor estas cosas. Además, recuerdo que en 2020 sufrimos la pandemia, que cambió las reglas del juego. Ya no pensamos tanto en el futuro. Fue una situación muy compleja porque en un momento dado la gente se asustaba porque no había mascarillas o EPIs. Y desde entonces se ha acelerado todo y los precios de la vivienda se han disparado. El daño del decretazo en rústico ahora no se ve, pero tendrá un efecto negativo irreversible.

Se dice que su salida abre el camino político a Miquel Oliver, una de las principales apuestas del partido. ¿Cómo lo ve?

Es algo más de la prensa que incluso de él, por las conversaciones que hemos tenido, pero Més tiene un potencial humano enorme para conseguir lo que hemos comentado. Se tiene que aprovechar para tener mayor éxito y Miquel tendrá mi apoyo Depende de él. Como Oliver, Més tiene muchos. Ese es el valor más grande como organización; no hay alguien que dice dónde ponernos a cada uno. Més tiene un potencial tapado que hay que destapar.

¿Qué responde a las acusaciones de «doble rasero» por construir una piscina en su casa de Artà, municipio en el que reclamaron restringirlas por la falta de agua?

Buscaron cuestiones personales para contestar acciones que había liderado. Ante todo, quiero poner en valor que no he cometido ninguna ilegalidad. Si cuestionamos por debajo de la legalidad, no sé a dónde llegaremos. No es incompatible no cometer una ilegalidad con revertir la situación crítica de Mallorca, con querer asegurar un mejor futuro. Creo que esto se debe valorar. Si no podemos separar una cosa de la otra, pervertimos la política.

Pero cayó en una incoherencia.

Es como si por ser independentista no quiera pagar impuestos al Estado español. Es una incoherencia discursiva. Si dejo de hacerlo, es ilegal. Ese es un límite, pero se puede aspirar a cambiarlo.

Si no hubiera hecho la piscina, nadie se lo reprocharía.

Como muchas otras cosas si quieres ser un militante de verdad. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Contradicciones las tenemos todos. Fui objetor de conciencia sabiendo que podía ir a la cárcel. Mis convicciones ideológicas se están reforzando con la edad.