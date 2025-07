«Se han cometido negligencias»: los opositores a Policía Local en Mallorca estallan contra el sistema de evaluación

La indignación entre los aspirantes a las oposiciones unificadas de Policía Local en Baleares ha pasado del desconcierto al hartazgo absoluto. Lo que empezó como una queja puntual sobre irregularidades en una prueba psicotécnica se ha convertido en un torrente de denuncias por fallos sistemáticos que han afectado a múltiples fases del proceso. Los opositores, que acusan a la EBAP (Escola Balear d’Administració Pública) y al Govern balear de una gestión opaca y negligente, reclaman ya una revisión integral de todo el procedimiento selectivo.

La convocatoria, que agrupa plazas para distintos ayuntamientos, ha estado plagada de fallos desde el primer momento, según aseguran varios opositores. Uno de ellos, al que llamaremos David, describe una situación «caótica y desalentadora» en la que las reglas del juego han ido cambiando sobre la marcha y sin garantías mínimas. «Nos están tratando como si no fuéramos personas, como si nuestro tiempo, esfuerzo o estabilidad emocional no importaran», denuncia.

David fue uno de los primeros en levantar la voz tras ver que las alegaciones presentadas por decenas de opositores estaban siendo «tratadas como papel mojado». «Hay recursos de alzada sin resolver desde hace meses, mientras el proceso sigue avanzando como si nada. ¿Qué pasa si esos recursos cambian la composición de los aprobados? ¿Van a repetir las pruebas físicas, los psicotécnicos y las entrevistas? Todo esto evidencia una falta de planificación gravísima», afirma.

Pero lo más grave, a su juicio, no es solo la desorganización: es la sensación de que el proceso está dirigido a proteger a los interinos en detrimento de quienes intentan acceder por primera vez. «En municipios como Marratxí o Selva han aprobado únicamente los interinos. En Selva, literalmente solo ellos. No se han cubierto todas las plazas ofertadas. ¿Qué clase de oposición pública es esa?», se pregunta. «Esto da a entender que no estamos ante un proceso de selección abierto y justo, sino ante un trámite encubierto para consolidar plazas ya adjudicadas de facto».

Errores concretos, consecuencias reales

A este testimonio se suma el de Sofía —también nombre ficticio—, otra opositora que ha decidido romper su silencio tras meses de frustración y silencio. «No pensaba contarlo, pero viendo todo lo que ha salido a la luz, me siento con la necesidad de hacerlo. En mi caso —y en el de muchos otros—, todo se vino abajo por una pregunta mal corregida en el examen de ordenanzas», explica. La pregunta en cuestión versaba sobre el Molí d’en Ferrer, en Sant Llorenç des Cardassar. La opción que se dio por válida fue «molino de agua», pero tanto el archivo municipal como el propio Ayuntamiento acreditan que se trata de un «molino de viento».

El archivo municipal de Sant Llorenç des Cardassar se refiere al Molí d'en Ferrer como un molino de viento.

«Se presentaron pruebas de todo tipo: documentación oficial, webs del consistorio, material fotográfico. Aun así, se negaron a corregirla ni a sustituirla por la pregunta de reserva, como marca el procedimiento. ¿Y qué pasó? Que me suspendieron. No pude pasar a las físicas ni a los psicotécnicos. Y ahora, tras un recurso colectivo con abogados, han sacado una lista provisional en la que consto como APTA. Pero ya han publicado las listas definitivas. ¿Qué va a pasar conmigo ahora?», se pregunta con impotencia. Sofía no se guarda nada: «Esto es una negligencia. Y no ha sido solo una. Primero la pregunta mal, luego no corregirla, luego los psicotécnicos con retrasos de más de 10 minutos en una de las aulas, y así una tras otra. ¿De verdad este es el nivel de exigencia que se supone que debe tener una administración pública?».

Los aspirantes denuncian también que las condiciones no han sido las mismas para todos, vulnerando el principio de igualdad en el acceso al empleo público. «En el examen psicotécnico, mientras unos empezaban la prueba justo después de ver la imagen, nosotros tuvimos que esperar más de 10 minutos porque no había exámenes suficientes y los estaban fotocopiando. ¿Alguien cree que eso no afecta? Se trata de memoria inmediata. Cada minuto cuenta», explica otro opositor presente en el aula 23, donde se produjo la incidencia.

Pese a las quejas formales y las pruebas presentadas, la administración sostiene que no hubo irregularidades, sino «errores logísticos» que pueden ocurrir en procesos masivos. Para los opositores, esa explicación es inaceptable: «Esto es una oposición que puede definir nuestras vidas. No puede ser que con dinero público se permita tanta improvisación y tan poca seriedad», insiste David.

A día de hoy, con todas las pruebas ya realizadas —desde los teóricos hasta las entrevistas—, muchos aspirantes siguen sin saber si están dentro o fuera del proceso. «Estamos atrapados en un limbo. Hay gente que ha pasado todas las pruebas y ahora puede quedar fuera porque no se han resuelto los recursos de alzada. Otras que fueron eliminadas podrían recuperar su plaza si se estima el recurso. ¿Van a repetir todas las pruebas? ¿O van a seguir avanzando como si no hubiera pasado nada?», se preguntan con preocupación.

El malestar se extiende también al calendario y la forma de publicación de los temarios. En muchos municipios, los temarios específicos no se dan a conocer hasta la convocatoria, lo que deja a los opositores con apenas uno o tres meses para estudiar centenares de páginas. «Y aún así, las preguntas son rebuscadas, de nulo valor práctico y con redacciones confusas. Claramente buscan filtrar arbitrariamente, no evaluar competencias reales», denuncian.

El Govern sacó este comunicado el pasado día 4 de julio.

A tiempo de rectificar

Mientras el Tribunal Calificador estudia las alegaciones presentadas y el Govern asegura que ellos velan «por que no se cometan irregularidades y todos puedan recurrir si lo consideran», el grupo de afectados exige que se depuren responsabilidades, se revise el proceso completo y se garantice que los principios de igualdad, mérito y capacidad vuelvan a estar en el centro del acceso al empleo público.

Entre sus principales reclamaciones, los aspirantes piden a la EBAP que restituya el criterio tradicional de aprobado en 5 sobre 10 o equivalente bruto; que revise con urgencia los resultados del aula AA23 y reconozca la desigualdad sufrida por sus opositores; que investigue y aclare las incidencias ocurridas durante el examen; que publique las actas de esa aula; y que transparente el sistema de centiles utilizado para el cálculo de notas. Además, instan a que se apliquen medidas correctoras para evitar que esta convocatoria termine dejando plazas vacantes por fallos atribuibles a la organización.

«La EBAP aún está en plazo de corregir lo sucedido antes de hacer pública la lista definitiva. Tiene la herramienta legal, el deber institucional y la responsabilidad ética de hacerlo», señala un portavoz del colectivo. «No se puede justificar que, con casi 60.000 euros gastados en una prueba opaca, se suspenda a candidatos con más de un 6 y se dejen sin cubrir plazas esenciales en la Policía Local».

«No pedimos favores ni privilegios», concluye David. «Solo queremos un proceso justo. Que nos traten con el respeto que merecen nuestras horas de estudio, nuestra vocación y el dinero público que está en juego. Lo que ha pasado aquí no se puede tapar ni justificar como un simple error. Ha sido una cadena de negligencias. Y no vamos a callarnos más».