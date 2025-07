Cirer entrega la cartera de Afers Socials a Fernández

Catalina Cirer ha entregado este lunes, 14 de julio, la cartera de Afers Socials a Sandra Fernández. Durante el acto, ambas se han mostrado amables y en sintonía. Cabe recordar que el pasado viernes la presidente del Govern, Marga Prohens, llevó a cabo una remodelación de su Govern.

La marcha de Cirer sorprendió y ella no quiso aclarar a qué se debía, aunque se especuló que podía estar motivado por las continuas críticas de Vox sobre su postura personal en materia de migración. La exalcaldesa de Palma y exdelegada del Gobierno, entre otros cargos, siempre ha defendido un humanismo cristiano a favor de la acogida de los más vulnerables. Preguntada por la posibilidad de que su marcha estuviese motivada por las críticas de Vox a su gestión, respondió que «no tendría sentido hacer referencia a otro partido que no sea el mío, al que le debo todo lo que he sido en política».

Cirer se limitó a decir que «los motivos son varios, pero los sabemos las personas que tenemos que saberlo». Además, resaltó que su marcha ha sido meditada y comunicada previamente con su familia y la presidenta Marga Prohens, a la que agradeció que le diera la oportunidad de ser consellera. Además, recordó que su vida política empezó un 22 de junio de 1993 de la mano del entonces presidente del Ejecutivo autonómico Gabriel Cañellas. «Soy nostálgica y he intentado ponerme el traje de aquel día, pero no me cabe», señaló.

Fernández tiene experiencia

La nueva consellera d'Afers Socials tiene experiencia, puesto que ya ocupó este cargo durante el Govern de José Ramón Bauzá. Además, llevó esta cartera en el Ajuntament de Palma cuando Mateo Isern era alcalde de Palma.

Además, Fernández es la secretaria general del PP en Baleares. Además, el pasado viernes renunció al acta de diputada en el Congreso; la sustituirá Carlos Simarro, actual director general de Costas.