Javier Vich: «Nos veíamos en la necesidad de darles las gracias a los que nos eligen porque 235.000 nóminas salen del turismo»

El presidente de la Federación Hotelera de Mallorca (FEHM), Javier Vich, ha argumentado que la campaña presentada este lunes en agradecimiento a los turistas es una acción «en positivo» y estaba prevista para después de la firma del convenio de hostelería sin perder de vista que ve la luz tras un fin de semana marcado por las protestas de Arran. «Nos veíamos en la necesidad de agradecer a las personas que nos eligen, porque las 235.000 nóminas que salen del sector las pagan los turistas que nos visitan. No debemos perder la perspectiva, somos una tierra hospitalaria y no permitiremos que una minoría dañe el trabajo del sector», ha expresado.

El dirigente de los hoteleros ha remarcado que la campaña «hace dos meses que se estaba preparando para una vez firmado el convenio de hostelería», que ha reivindicado que es «el mejor de España en términos de retribución y garantía de poder adquisitivo de nuestros trabajadores» merced a los ingresos que recibe la comunidad de los millones de visitantes que llegan a la Isla.

Javier Vich ha afirmado que los hoteleros son «conscientes de dos problemas de crisis de acceso a la vivienda y de déficit de infraestructuras que debemos solucionar» y ha defendido que el turismo «no debe ser un saco de boxeo para todos los problemas». Por este motivo apuestan por lanza un mensaje de «agradecimiento y de poner en conciencia que la mayoría de mallorquines estamos en pro del turismo». «La mayoría sabe que dentemos retos que tenemos que trabajar con gestión y no intentar que 25 años de déficit se solucionen en dos o tres», ha subrayado al mismo tiempo que ha dicho que en otros destinos «como Grecia o Turquía o el sur de Francia ponen la alfombra roja a los turistas».

El máximo responsable de la FEHM ha hecho hincapié en que el objetivo es que los visitantes «sigan viniendo» y apostando por «el valor y no el volumen». «Buscamos que venga turista de mayor calidad y el de valor es el más sensible a estos mensajes antituristas y a los actos de vandalismo. El que viene por el bajo precio es insensible a todo esto y hacemos daño al turista al que apostamos».

Vich ha señalado también que las protestas de los residentes «son respetuosas y vienen por problemas de acceso a la vivienda y movilidad, porque la gente está harta de estar parada en la autovía». «Yo he venido este lunes sin quedarme parado porque no hay colegios. En julio y agosto pasa menos porque no hay colegio, no podemos culpar al turista de todo lo que nos pasa».

Sobre los datos para la temporada, Javier Vich ha señalado que «los valoraremos, pero vemos ralentización». «Restauración y comercio lo están diciendo, no vemos alegría y queríamos agradecer a los que vienen que dejan su dinero».