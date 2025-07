Los hoteleros dan la bienvenida a los turistas y avisan: «Una minoría no va a destrozar el trabajo del sector»

La Federación Hotelera de Mallorca (FEHM) ha presentado este lunes una campaña para agradecer a los turistas que escojan la Isla coincidiendo con los actos vandálicos de Arran contra la conselleria de Turisme y la publicación de un vídeo en el que queman fotos de la presidenta del Govern, Marga Prohens, y varios hoteleros. Bajo el lema 'Tourist, go home happy. Be happier returning to Mallorca soon (Turista, vete feliz a casa. Sé más feliz aún al volver pronto a Mallorca)' el sector turístico ha querido desear a los visitantes un regreso a casa alegre tras su estancia y lanzar un mensaje que contrarreste la ola de rechazo a la masificación.

En un acto desarrollado junto al Palau de Congressos de Palma, se ha destapado una valla publicitaria con palabras en inglés recurriendo a un juego de palabras con uno de los lemas más populares en las pintadas antiturismo. Del 'Tourist go home (Turista vete a casa)' que se popularizó para expresar la repulsa y el repudio a la presencia masiva de visitantes, la FEHM ha optado por añadir 'happy (feliz)' cerrando su particular mensaje con un 'Thanks (Gracias)' en mayúsculas. Noticias relacionadas Javier Vich: «Nos veíamos en la necesidad de darles las gracias a los que nos eligen porque 235.000 nóminas salen del turismo» Más noticias relacionadas El lugar escogido para destapar esta valla publicitaria ha sido frente al Palau de Congressos de Palma, una de las vías de acceso más habituales a la capital balear desde el aeropuerto de Son Sant Joan. El presidente de la Federación Hotelera de Mallorca, Javier Vich, ha dado a conocer los detalles de la campaña «en positivo y en pro del turismo» y que se traducirá en la inserción de 20 vallas publicitarias, posters en los 870 establecimientos federados y una carta a los medios de comunicación internacionales y touroperadores. Según Vich, la campaña se estaba preparando para una vez firmado el convenio de hostelería, que ha reivindicado que es «el mejor de España» y ha defendido que tiene como objetivo agradecer «a las personas que nos eligen porque las 235.000 nóminas que salen del sector las pagan los turistas que nos visitan». Además, ha manifestado la intención de la Federación Hotelera de Mallorca de poner en manos de sus servicios jurídicos la actuación de Arran por si hubiera incurrido en algún tipo de delito en su acción promocionada a través de la quema de fotos de empresarios del sector y pintadas en la conselleria de Turisme.