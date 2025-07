La Policía, en alerta ante los posibles nuevos ataques de los activistas

La Policía Nacional, en Palma y en Manacor, y la Guardia Civil, en la Part Forana, están en alerta por si el movimiento independentista Arran intenta nuevas acciones contra el turismo, tras el ataque del sábado a la conselleria de Turisme y el posterior vídeo en el que se quemaban imágenes de conocidos empresarios hoteleros y también de políticos, a los que vinculaban con la saturación y los precios disparados.

La investigación, tal y como adelantó ayer Ultima Hora, la lleva a cabo la Brigada de Información, con total hermetismo para que no se filtren datos. En cualquier caso, ha trascendido que los agentes están examinando las cámaras del centro de Palma para localizar a los autores de las pintadas en la calle Montenegro, en las que podrían haber participado varios jóvenes.

También han contactado con algunos vecinos de la zona por si alguien vio o escuchó algo sospechoso en la madrugada del sábado al domingo.

De forma paralela, los especialistas de la Jefatura palmesana están analizando el vídeo de medio minuto en el que una voz juvenil incita al odio contra los principales hoteleros. «La sociedad mallorquina exige decrecer y no puede esperar más. Los jóvenes no estamos orgullosos de que hayan vendido nuestra Isla a Escarrer, Barceló o Fluxá. Estamos hartos y preparados para hacerles frente. La clase política es responsable de nuestra miseria, de poner los intereses económicos por encima de nuestras vidas y de regalar Mallorca al capital privado. Con el turismo salimos perdiendo. Joven, organízate», se escucha en el vídeo, que va acompañado de las pintadas en la conselleria y de una serie de secuencias en las que queman fotografías de los citados hoteleros y también de políticos, entre ellos de la presidenta Marga Prohens. No se descarta que Arran actúe de nuevo en breve.