La amnistía alcanza la Tramuntana: todas las claves

La amnistía para legalizar construcciones ilegales en Mallorca se extiende a toda la Isla, incluida la Tramuntana. El paquete urbanístico aprobado por el Parlament el pasado lunes incluye una ampliación del trámite de legalización extraordinario que ya se aprobó el año pasado. En este caso lo hace mediante una disposición final, la número catorce, que a su vez modifica lo que se había dispuesto, no en una norma urbanística sino en la Ley de Medidas Urgentes de Simplificación y Racionalización Administrativa. Con esa incorporación, la amnistía queda configurada de forma definitiva, salvo nuevos cambios legislativos.

¿Qué fincas pueden acceder a la amnistía?

Hasta que entre en vigor la norma aprobada ahora, que aún no se ha publicado en el BOIB, se podían legalizar fincas en rústico común. La modificación aclara que se trata de cualquier categoría de rústico, incluye el protegido y aclara el procedimiento para la Serra de Tramuntana. Toda la zona está protegida con distintas normas que arrancan en un decreto de 1972 que lo declaraba paraje pintoresco y que se ha ido reforzando posteriormente con otras leyes.

La clave es que se tiene que tratar de fincas que ahora mismo no incurran en una infracción urbanística que pueda perseguir la administración. Esto es, que disciplina urbanística no pueda ordenar derruir. Ese plazo es de ocho años en el suelo rústico normal. En el caso de la Tramontana la fecha clave es 1991, cuando se aprobó la Ley de Espacios Naturales. Lo que se podría legalizar es lo construido antes de ese año. Ninguna infracción prescribe desde ese momento en zonas de especial protección, por años que pasen. También la ley cambió en 2018 para evitar esas prescripciones en rústico normal. El plazo cuenta desde la construcción o instalación de los elementos ilegales pero siempre que no se haya alterado su uso original. Es decir, si era una vivienda tiene que seguir siéndolo.

Esas fincas ahora mismo estaban en un limbo legal. Por un lado, con construcciones que en su momento tenían licencias pero que, con cambio urbanísticos estaban en un estado de inadecuación y por otro, obras directamente ilegales pero que llevan años allí. Las primeras pueden ser mantenidas pero no ampliadas y en las segundas no se puede llevar a cabo ningún tipo de obras, ni siquiera de mantenimiento mínimo, lo que abocaba a su desaparición con los años. La normativa original excluía de la amnistía algunos usos y priorizaba las viviendas unifamiliares. También dejaba fuera supuestos como zonas de dominio público.

¿Quién decide sobre la legalización de cada inmueble?

El proceso de legalización depende, en cualquier caso de los ayuntamientos. Tampoco es un automatismo porque las corporaciones locales pueden imponer límites a través del planeamiento, lo mismo que el Consell Insular a través del Plan Territorial de Mallorca. Entonces, sí se cumplen los parámetros es cuando esa edificación o uso pasará a estar legalizado a todos los efectos.

¿Quién lo pide, ante quién y con qué trámites?

El interesado debe presentar un proyecto de legalización con la colaboración de un arquitecto o de un equipo técnico que acredite que la infracción ya está prescrita y que se cumplen con el resto de parámetros de planeamiento municipal. Además, no es un procedimiento gratuito sino que implica pagar una serie de tasas en función de los años en los que se hubiera presentado. El coste es equivalente al de una obra o licencia nueva y es un porcentaje del precio de construcción. Eso sí, se incrementa a lo largo que pasa el tiempo y pasa de un diez por ciento en el primer año en vigor de la amnistía a un 15 en el tercero. Será entonces cuando cada ayuntamiento tenga que aprobar el proyecto presentado y dar luz verde a la legalización o denegarla. En cualquier caso, la legalización debe abarcar todas las obras y los usos que existan en la finca y que estén fuera de ordenamiento, lo que da pie a que se pueda salvar una parte y no otras que aún puedan ser objeto de infracción.

¿Y si no contesta el ayuntamiento?

La normativa en vigor desde diciembre del año pasado da un plazo de seis meses a la corporaciones para responder a las peticiones de legalización. Si no lo hace en ese tiempo, se tendrá por aceptada por silencio positivo.

¿Cuál es el plazo para acogerse a la amnistía?

La redacción original abría una ventana de tres años para la legalización de estas viviendas, hasta finales de 2027. Hasta ahora los efectos de la legalización ha sido limitado sin que haya habido un aluvión de peticiones. En cualquier caso, la normativa ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por la oposición y está pendiente de que se resuelva por lo que, una eventual sentencia adversa podría limitar más los efectos de la medida urbanística.

¿Es posible un cambio de uso de los inmuebles?

La resolución en la que se legalice el inmueble debe hacer constar que no puede dedicarse a uso turístico. La legalización de la finca se inscribe en el Registro de la Propiedad en un plazo de tres meses y los expertos calculan que multiplica el valor económico de las propiedades tres.