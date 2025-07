«No me ha quedado más remedio que adaptarme a esta nueva vida»

Hace tiempo que no sabíamos de Felip Báez. ¿Qué se habrá hecho de él?, nos preguntamos. La última vez que hablamos fue cuando nos llamó para decirnos que, ¡por fin!, el Ajuntament de Palma había dado permiso para instalar una rampa en la puerta de su casa para que pudiera entrar con su silla de ruedas. Algo que hasta entonces hacía a través de otra de 'quita y pon' que su madre, llevándola a peso, la instalaba y la desinstalaba cada vez que tenía que salir o entrar.

Recuerdo que también, por entonces, hablamos de las dificultades a las se tenía que enfrentar cada dos por tres… Dificultades en forma de barreras arquitectónicas: escalones de acera, calles mal asfaltadas… «Incluso, más de una vez, llegaba a casa de un amigo y me encontraba que como el timbre de la calle estaba alto, no alcanzaba… De un tiempo a esta parte estas barreras han ido disminuyendo pero aún quedan. Por ejemplo, estuve en el Parc del Canòdrom y si no es con una silla a motor, empujando las ruedas con tus manos y brazos, no puedes subir la rampa ni tampoco bajarla, pues está tan inclinada que tu peso te puede vencer y caerte».

Hay que decir también que su problema de movilidad no es de nacimiento, sino que lo padece porque un día se le presentó en forma de enfermedad crónica y a diario se le ha ido acrecentando, yendo a peor. Un problema que no solo le afecta a la movilidad, sino también al habla, lo que hace que esta cada vez sea más dificultosa: «También afecta a mi sentido del equilibrio, a la fuerza…».

La madre de Felipe monta y desmonta una rampa portátil cada vez que su hijo lo necesita.

Y es que Felipe padece esclerosis múltiple, la cual le ha obligado a cambiar de vida en todos los aspectos. Sí, porque la inactividad bastante agudizada, sobre todo en lo físico –aunque su empeño en trabajar a base de rehabilitación es máximo–, se ha ido adueñando poco a poco de su cuerpo. Hasta ese día era una persona que estaba preparada para todo, pues era profesor de educación física y teclista en un grupo de heavy metal…

–Sí. No me ha quedado más remedio que adaptarme a esta nueva vida, a prescindir de muchas cosas, entre ellas, de mi pareja, a la que un día le dije: Vuela sola, sé libre, sé feliz… Rehaz tu vida sin mí. Eso sí, seguimos siendo buenos amigos.

–¿Muy duro dar ese paso, no?

–Sí, pero no quedó más remedio que darlo. Pero del mismo modo que ha habido decisiones duras, difíciles de llevar a cabo, también hay que mirar el lado positivo del problema.

–¿Tiene lado positivo la esclerosis múltiple?

–Dentro de lo malo, he encontrado el otro lado… Al perder movilidad se me han despertado cualidades con las que no había contado, ni había imaginado que pudiera desarrollar. Por ejemplo, he aprendido a jugar al ajedrez, a escribir… Y jugando al ajedrez vuelvo a ser deportista, vuelvo a competir. Y escribiendo puedo expresar mis pensamientos. Y con la poesía desarrollo y manifiesto también mis sentimientos y emociones a mi manera. Pero puedo trasmitirlos.

–¿Qué has escrito hasta la fecha?

–Un ensayo de fútbol base, 'Fútbol a su medida', un poemario 'Girem pàgina' y tres novelas, una de relatos cortos '7 Relats Breus', y las otras dos, 'Vampirs & desamors' y 'El tatuatge de la daga', que es la segunda parte de aquella, integrarán lo que denomino mi 'Trilogia d’Amor y sang', bajo el pseudónimo de Filippo Grey. Escribo en catalán y luego los traduzco al castellano.

Felipe posa con su libro 'El tatuatge de la daga'.

–Tengo entendido que 'Els meus dimonis i jo' es un monólogo que, además, representas cara al público?

–Sí, este domingo 13 de julio hago un pase en Pòrtol. A las once de la mañana en Sa Font. Es un monólogo sobre mi vida, mis pensamientos y deseos, al que se suma otro personaje interpretado por la actriz y directora Marta González, que hace de mi conciencia, de mi amiga, de mi primo, de mi doctor, de mi novia, de mi psicóloga y del demonio, quién, una y otra vez, me tienta para que me suicide y me vaya con él. Lo cual rechazo, cosa que no entiende, pues me dice que con todas las putadas que me está haciendo no comprende que aun quiera seguir viviendo. Por cierto, la obra está dirigida por Pedro Orell y Marta González.

–Imagino que con ello tratas también de concienciar a la gente sobre tu problema… Que puede tener cualquiera.

–Ante todo, a través de este monólogo, hablo de mí, de cómo soy, de cómo vivo, de las dificultades con las que me encuentro a diario, de cómo me he tenido que ir adaptado a esta vida, lo cual en muchas ocasiones me ha supuesto sacrificios. Pero también hablo de lo positivo, de cómo las carencias físicas que me ha traído la esclerosis múltiple me han obligado a plantarle cara, de lo que ha supuesto para mí la escritura, el aprender y jugar al ajedrez…

–¿Quiénes padecéis esta enfermedad, tenéis ayudas por parte de la Administración?

–Sí, las tenemos, pero cuesta mucho conseguirlas. Sobre todo por la burocracia que conllevan, que para nosotros es el mayor enemigo… Sí, puedo conseguirlas pero he de averiguar cómo, ya que como digo, me enfrento o mejor nos enfrentamos a una burocracia larga y complicada.

–Ponme un ejemplo…

–Pues que yo, e imagino que los demás, a medida que pasa el tiempo encuentro más dificultades para moverme por lo cual necesito una persona que me eche una mano, pues mi madre, cada vez más mayor, cada vez puede menos… Y llegar a conseguir esa persona requiere muchos trámites.

–¿Qué significa para vosotros Mulla’t?

–Mucho, pues gracias a las actividades que realizamos a lo largo de esa jornada hacemos que la gente no olvide que estamos ahí, no olvide el problema que tenemos, con lo cual conseguimos que no nos olviden y a la vez concienciamos a la sociedad sobre la esclerosis múltiple. Ahora bien, el único problema que veo a esta jornada es que se haga en verano. Lo digo porque uno de los grandes enemigos que tenemos los tocados por la esclerosis múltiple es el calor, que nos deja hechos polvo. Por eso, pregunto: ¿Sería posible adelantarla a abril, por ejemplo...? Pese a todo –apostilla–, muchas gracias a la gente que ese día está con nosotros, gracias a lo cual la sociedad se conciencia de nuestro problema.

–Por último, ¿os apoyan los políticos?

-Estamos viendo a diario que los políticos, en general, pues hay excepciones, más que por el bien del pueblo, luchan y pelean por su ego. Y eso sucede porque no hacen las cosas por vocación, lo cual se traduce en que cada vez tienen más asegurado su futuro. Por otra parte, viven muy alejados de su realidad, todo por no salir a la calle y ver qué pasa en ella, cosa que si hicieran se darían cuenta de la realidad y de las necesidades de los ciudadanos en general.