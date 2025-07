El drama del suicidio policial en Baleares: ¿Quién protege al que nos protege?

Se estima que cada día 11 personas se quitan la vida en España y Baleares no es ajena a este drama. Sabemos que el suicidio no tiene una única causa, pero factores como el género, la edad y el estrés aumentan el riesgo de autolísis. La profesión en muchos casos puede ser determinante.

La facilidad de acceso a armas o medicamentos mortales dispara el número de suicidios en todo el mundo, de ahí que los sanitarios y los agentes de las fuerzas de seguridad y orden público, encabecen el ránking de las profesiones con más conductas suicidas. En los últimos 20 años más de 500 agentes de las fuerzas de seguridad se han quitado la vida en España según los principales sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil.

La última actualización de datos de la asociación de guardias civiles JUCIL, habla de 47 agentes muertos por suicidio desde 2022, cinco de ellos en Baleares (dos en el último año). «Las causas que llevan a los agentes a matarse son diversas, problemas familiares (muchos de ellos por la necesidad de vivir en diferentes localidades), problemas de horarios o económicos, presión laboral (más por las situaciones a las que tienen que hacer frente en su día a día que realmente porque haya un mal ambiente interno, aunque esto también puede ser en algún caso)», explica JUCIL.

En la Benemérita no existe un Plan de Prevención de Suicidios como tal, aunque desde 2018 hay un Plan de prevención de Asistencia Psicológica integrado dentro del Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Hace ahora tres años la Dirección General de la Guardia Civil formó un grupo de trabajo para detectar conductas anómalas entre los agentes, en el que se abordó la cuestión del suicidio. «La intención era crear un protocolo que ayudara a erradicar o minimizar la lacra del suicidio dentro de la Guardia Civil, pero cuando finalizó, quedó todo guardado en un cajón», lamenta la asociación de agentes de la Benemérita.

«Es cierto que los guardias civiles tienen a su disposición un equipo de psicólogos, pero el tema de la salud mental, en este gremio, como en el resto de la sociedad, está aún muy estigmatizado y los efectivos no se sienten seguros de poder hablar libremente por temor a posibles represalias dentro del cuerpo por parte de sus superiores o por miedo a quedar marcados de por vida», concluye JUCIL.

El miedo al estigma es algo que comparten los agentes de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad y a la vez es uno de los mayores factores de riesgo cuando se tienen ideas suicidas. No pedir ayuda es prácticamente una condena a muerte. La psicóloga Jennifer Pratta, coordinadora del Grupo de Investigación, prevención y asistencia a la conducta suicida del Colegio de Psicólogos de Baleares es voluntaria de Ángeles de Azul y Verde un proyecto que nació de forma espontánea en 2015 cuando miembros de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se unieron para crear una red de voluntariado que ayude a detectar a compañeros con conductas suicidas y orientarles para recuperar el bienestar psicológico, garantizando la confidencialidad.

«Hay un estudio realizado por varios autores, entre ellos Rogelio González Weiss y Daniel López, que revela que, si comparamos con la población general, el riesgo de suicidio en las fuerzas y cuerpos de seguridad es mucho mayor. Es un grupo de especial vulnerabilidad por el fácil acceso que tienen a un método letal, pero también por el estrés laboral. Son dos factores de riesgo muy importantes que se dan en las fuerzas y cuerpos de seguridad y que pueden llevar a un agente a quitarse la vida», explica la experta.

«Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil cuentan con programas especializados de atención psicosocial dentro de los propios cuerpos y cada vez más los ayuntamientos intentan formar a sus agentes de la policía local para prevenir las conductas suicidas», dice la especialista. No obstante la tasa de suicidio sigue creciendo año tras año.

La psicóloga explica que «hay un movimiento que intenta hacer llegar el mensaje de que el o la policía no demuestra debilidad al reconocer que no está bien, en contra de la cultura policial del superhombre o la supermujer, según la cual nadie te puede ver llorar». «Se exponen a un gran estrés emocional, un niño de dos años ha muerto en sus brazos y creen que tienen que seguir trabajando como si no les hubiera afectado. Los agentes de las fuerzas de seguridad están expuestos a los peores escenarios, con mucha violencia, incluso violencia hacia ellos. Van en contra del instinto del ser humano. Huimos para sobrevivir pero ellos corren hacia el peligro. La turnicidad, o el hecho de tener que desplazarse a otros destinos, dificulta la conciliación familiar, el moobing vertical y horizontal (acoso de los mandos o entre iguales) se dan mucho y todo junto multiplica los riesgos», reflexiona.

La principal causa de muerte en la Policía Nacional

Aunque la tasa de suicidios es algo mayor entre los agentes de la Benemérita que en la Policía Nacional hay poca distancia en las estadísticas de muertes por suicidio entre los dos cuerpos. La autolisis es ya la principal causa de muerte de los agentes en activo de la Policía Nacional Española, según la Asociación Andaluza Preventiva del Suicidio Policial (AAPSP), fundada por Alberto Marín, un exertxaina que intentó suicidarse y que fue apartado del servicio tras sufrir un accidente que le dejó un tiempo en silla de ruedas. Como superviviente decidió hacer de la prevención una de sus prioridades para que otros compañeros no sufrieran el calvario que vivió él.

La Policía Nacional aprobó el 5 de noviembre de 2020 el Plan de Promoción de la Salud Mental y Prevención de la conducta suicida con el objetivo de mejorar el bienestar psíquico de sus agentes estableciendo medidas, herramientas y recursos para la detección de riesgos de conducta suicida u otros trastornos mentales entre su personal. Un año después de la entrada en vigor de ese plan 44 agentes policiales se quitaron la vida en España según AAPSP. El año pasado se suicidaron 10 Policías Nacionales.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en Baleares abrió en 2024 un gabinete de apoyo psicológico en la sede de CCOO en las Islas para atender a los Policías Nacionales que lo necesiten y a sus familiares. La policía nacional y psicóloga Suzyla Pérez dirige el proyecto junto a un grupo de psicólogos especializados en el ámbito de la psicología clínica.

Estudio científico

A falta de un recuento global que permita saber con certeza cuántos agentes de la policía local se suicidan cada año en España, el sindicato de policías locales SIPOL (actualmente integrado en CSIF) realizó en junio de 2021 el primer estudio científico español sobre la ideación suicida de los policías locales que concluye que el 27.3% de los policías locales presentan una ideación suicida. «Identificar los perfiles de riesgo es vital para conocer la vulnerabilidad y optimizar los protocolos preventivos», advierten los expertos.

Para SIPOL «Es necesario un mayor compromiso institucional y una asignación adecuada de recursos para implementar medidas efectivas que frenen esta alarmante tendencia». «Se debe proteger la salud mental de quienes están dedicados a la protección de los ciudadanos», concluye el sindicato.