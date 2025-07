Cotorras argentinas: El ave invasora que se extiende por Europa ‘echa el vuelo’ en Baleares

A pesar de su aspecto colorido y simpático, la cotorra argentina, es muy territorial y puede llegar a a ser muy agresiva en el medio rural desplazando a la fauna autóctona. Esta especie, que durante años se comercializó sin restricciones en Baleares como mascota, expande sus colonias por España a una velocidad de vértigo: 33,2 kilómetros al año. Ya campa a sus anchas por varios países de Europa, Asia, África y Oceanía.

Los investigadores Adriàn Martín-Taboada y Antonio Román Muñoz acaban de publicar un estudio que, aplicando un modelo matemático, evalúa el riesgo de invasión de Myiopsitta monachus (cotorra argentina) y sus implicaciones globales. Conocer el riesgo potencial permitirá diseñar planes más precisos de contención en las regiones de alto riesgo y es que una vez que la especie se asienta en el medio natural, erradicarla no es una tarea fácil. Baleares se sitúa en ese nuevo mapa científico en un riesgo medio bajo o medio alto, dependiendo de las localidades.

Lo cierto es que entre 2009 y 2010 se establecieron dos grandes colonias silvestres en Mallorca, en las zonas de Santa Ponsa (Calvià) y del bosque de Bellver (en Palma). El Consorcio de Recuperación de la Fauna de las Islas Baleares (COFIB), órgano dependiente de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural realizó actuaciones de captura, retirada y trampeo, hasta conseguir acabar con unos 60 ejemplares.

Miquel Puig, gerente del COFIB, explica que «posteriormente ha habido entradas muy puntuales de cotorras argentinas, de uno, dos o tres ejemplares al año». «Desde el 2010 no tenemos detectada ninguna colonia y la última entrada data de 2020, lo que no quiere decir que no las haya, porque lo que nos llega a nosotros es solo una parte, algunas pueden pasar desapercibidas», reflexiona.

La cotorra argentina se vendía en las tiendas de mascotas de las Islas hasta que se comenzaron a ver las consecuencias que tenían para la fauna autóctona. «Cuando se vio que empezaba a haber poblaciones naturalizadas se incluyó en el Real Decreto 630/12 que regula las especies invasoras y se prohibió su tenencia, venta, posesión y transporte», recuerda Puig.

El gerente del COFIB detalla que en estos momentos no se realiza una «búsqueda activa». «Actuamos cuando hay un aviso, ya sea de un particular o de un colectivo, porque buscar un animal en el campo es como buscar una aguja en un pajar y tiene poco sentido. Normalmente los avisos vienen de un particular y se hay indicios acudimos a la zona, se hacen observaciones y se coloca una cámara de fototrampeo. No todos los avisos se transforman en avistamientos confirmados», detalla.

Para Miquel Puig la situación que se da ahora con la cotorra argentina en las Islas es «una situación de calma tensa». «Mientras no haya avistamientos todo irá bien pero en cualquier momento la cosa puede cambiar, es algo común a las especies invasoras», señala.

Como ocurre con otras especies invasoras, por definición, la cotorra argentina causa un menoscabo en las especies propias de Baleares. A diferencia de lo que ocurre con las especies invasoras depredadoras como la serpiente de herradura, la cotorra no depreda a la fauna local, pero la ataca y la desplaza hacia zonas con peores o menos recursos donde tienen menos posibilidades de éxito. Aves como el verdecillo o el mirlo, además de pequeños mamíferos, son las especies más afectadas. «Si no se actúa a tiempo a la larga pueden sustituir a esas espacies», dice el experto.

¿A qué se pueden deber los avistamientos puntuales que se observaron hasta 2020? La principal hipótesis es que, debido a su larga longevidad (entre 20 y 30 años) se tratara de ejemplares comprados legalmente en tiendas de mascotas antes de su prohibición, que escapara de su jaula. «Son especies muy longevas y por eso de tanto en tanto se ven entradas puntuales pero cada vez parece menos probable que aparezcan. Lo esperable es que no tengamos más entradas», reflexiona Miquel Puig.