El PSIB ve una «apuesta por el radicalismo» en la remodelación del Govern

El PSIB-PSOE ha calificado de «decepcionante» y de «apuesta por el radicalismo» la remodelación del Govern balear de Marga Prohens (PP), a quien ha responsabilizado de «agravar los errores» de su gestión política con estos cambios. El portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela, ha afirmado que «Prohens ha optado por una línea más dura y partidista, premiando perfiles vinculados al expresidente del PP de Palma José María Rodríguez y cediendo a las presiones de Vox».

En rueda de prensa, Negueruela ha dicho que la gestión de Catalina Cirer como consellera de Familias y Asuntos Sociales ha sido objeto de «profundas críticas» por el colapso de las listas de espera en dependencia y la «parálisis general» de su departamento.

Sin embargo, ha considerado que su cese responde a una «concesión a Vox» porque Cirer ha sido «la voz más firme contra la ultraderecha en el Parlament y es, curiosamente, la única cesada». En su lugar, ha sido designada Sandra Fernández, a quien Negueruela ha definido como «la mano derecha de Prohens y de José María Rodríguez», exsecretario general del PP en la época de Jaume Matas y condenado por corrupción en el caso Over. El perfil de Fernández, ha continuado, es una «apuesta por el radicalismo», con un estilo político «importado» desde Madrid, haciendo «oposición a la oposición desde las instituciones».

Por otra parte, el PSIB también ha criticado la creación de una nueva conselleria, lo que implica más altos cargos y estructura administrativa, pese a que Cirer prometió que la reduciría. En este sentido, Negueruela ha lamentado que la nueva consellera de Trabajo, Catalina Cabrer, sea la «responsable directa» de la conflictividad laboral en sectores clave como el transporte público o los servicios de emergencias.

En concreto, ha sido «incapaz de mediar» en conflictos como los del 112, el TIB o el sector de la hostelería, ha añadido. Además, Negueruela ha cuestionado que se mantenga en su puesto a Alejandro Sáenz de San Pedro, conseller de Empresa, que «no incomoda a nadie porque no hace nada». Para Negueruela, esta remodelación «certifica el fracaso del Govern», y ha acusado a Prohens de actuar con falta de transparencia: «ayer dijo que no habría cambios y hoy los presenta; es el método Prohens: improvisación y rectificación constante». Para el PSIB, el ejecutivo balear reconoce así sus errores en la gestión de servicios sociales y empleo, «sustituyendo o premiando a los responsables de estos fracasos».