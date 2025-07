Cirer no confirma si se va por las críticas de Vox sobre su visión en migración: «Lo sabemos las personas que tenemos que saberlo»

Catalina Cirer, peso pesado del PP balear y de la política mallorquina durante 33 años, se ha despedido este viernes públicamente en una rueda de prensa posterior al anuncio de su cese como consellera de Famílies i Afers Socials del Govern. Sin embargo, ha evitado confirmar si su marcha se debe a las continuas críticas de Vox sobre su postura personal en materia de migración, ya que Cirer siempre ha destacado por defender un humanismo cristiano a favor de la acogida de los más vulnerables que incomoda a la extrema derecha. «No tendría sentido hacer referencia a otro partido que no sea el mío, al que le debo todo lo que he sido en política», ha respondido la que fuera alcaldesa de Palma cuando le han preguntado si se va por la presión de Vox.

«Los motivos son varios, pero los sabemos las personas que tenemos que saberlo», ha insistido Cirer tras ser preguntado por este aspecto político. La ya exconsellera ha asegurado que su marcha ha sido meditada y comunicada previamente con su familia y la presidenta Marga Prohens, a la que ha agradecido que le diera la oportunidad de ser consellera. En su habitual forma de ser espontánea y natural, Cirer ha empezado la comparecencia recordando que su vida política empezó un 22 de junio de 1993 de la mano del entonces presidente Gabriel Cañellas. «Soy nostálgica y he intentado ponerme el traje de aquel día, pero no me cabe», ha añadido entre risas.

«Para mí empieza una nueva etapa, acaba mi vida política después de 33 años intensos, con cargos nunca soñados y siempre estando a disposición del partido y los ciudadanos, que me han dado vida cada día», ha comentado visiblemente emocionada y pidiendo disculpas a todas las personas con las que no haya estado a la altura. «Hoy es un día de dar gracias a mi partido por encima de todo, empezando por Cañellas y acabando por Prohens, que me brindó la oportunidad de que hoy pueda despedirme», ha insistido.

Marcharse sin terminar la legislatura es algo que le pesa, pues ha confesado que se va con pena por no haber terminado todo lo que Prohens le encomendó al nombrarla consellera. Aun así, ha asegura que se va con la certeza y tranquilidad de que su sustituta, Sandra Fernández, lo hará bien. Y le ha deseado suerte y éxitos en esta nueva etapa al frente de la rebautizada Conselleria de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència. De hecho, este último añadido entronca bien con que Cirer haya confesado que le habría gustado haber mejorado las listas de espera y abordar con más contundencia los aspectos relacionados con las personas con dependencia.