Prohens presume de sus logros a mitad de legislatura: «El ruido, la demagogia y el populismo no nos desviarán»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, presume de todo lo aprobado en estos dos años de legislatura y defiende que su Ejecutivo no se ha movido su hoja de ruta «pese al ruido, la sobreactuación y las mentiras de algunos». «El ruido, la demagogia y el populismo no nos desviarán», ha sentenciado. Ha reconocido la dificultad de gobernar en minoría. «Los retos no nos asusten ni nos dan miedo», ha señalado.

Prohens ha comparecido en el Consolat de la Mar en una rueda de prensa con todos sus consellers para hacer un exhaustivo balance de todo lo que ha aprobado durante estos dos años. «Este Govern ha trabajado de manera incansable sin desviarnos de nuestra hoja de ruta», ha insistido. «Esa hoja de ruta no nos la marca el ruido ni el populismo, sino el programa de Govern y el contrato que adquirimos con los ciudadanos». Noticias relacionadas Prohens descarta una remodelación en su Govern: «Todos tienen mi confianza» La presidenta se ha referido al difícil contexto político que vive España en estos momentos «donde la palabra de esta mañana ya no cuenta por la tarde» y, por contraposición, ha defendido que su Govern está en el cumplimiento de la palabra dada para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones en un momento en que las instituciones están «en entredicho» por la situación política nacional. La presidenta ha defendido que ya ha cumplido más de 93 % de su programa y, entre otras medidas, ha recordado la ley conciliación, el proyecto de liberalización del suelo para hace vivienda asequible «para la gente de aquí», la ley de polígonos, el decreto contención turística o los segundos presupuestos «con 200 millones más para la mejora de los servicios públicos». Ha afirmado que ha llegado el momento de hace rendición de cuentas en un ejercicio de transparencia por en estos momentos, «ahora más que nunca», ha dicho, es fundamental «no dar por hecho la democracia». «Frente a quienes hacen en campaña lo que dijeron que no harían y que piden todo lo contrario a los que hicieron y a quienes persigue la mentira, este Govern cumple con sus palabra», ha afirmado. «Lo que no nos podrán criticar es que no cumplimos lo que dijimos», ha defendido.