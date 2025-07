«Son los presupuestos que necesitan los ciudadanos de Baleares»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha mostrado este miércoles «contenta y satisfecha» tras la aprobación de los segundos Presupuestos de la legislatura.

«Son unos buenos presupuestos y los que necesitan los ciudadanos de Baleares», ha afirmado en declaraciones a los medios a la salida del pleno.

En términos parecidos se ha pronunciado el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, tras lograr la aprobación «de los segundos presupuestos del cambio».

«Es verdad que ha costado un tiempo, pero es igual de cierto que se han podido aprobar los segundos presupuestos de la legislatura», ha afirmado Costa, destacando que el Ejecutivo, a pesar de las dificultades de gobernar en minoría, ha conseguido su objetivo.

El conseller ha destacado que las cuentas autonómicas de este ejercicio son «francamente buenas» porque aumentan en 200 millones el gasto en servicios públicos fundamentales, revierten en los trabajadores públicos con la recuperación de la carrera profesional de personal sanitario, revierten los recortes salariales de 2020 y 2021, pagan los pluses de difícil y muy difícil cobertura, y consolidan la reforma fiscal «que no ha acabado».

Costa ha contrapuesto la situación del Govern con la del Gobierno central. «Podemos decir que Baleares ha marcado dos goles y el de España, cero goles», ha señalado.

El vicepresidente también ha agradecido la predisposición de Vox a la negociación durante los últimos meses. Costa ha admitido que la ley aprobada este miércoles no refleja en su totalidad el proyecto que él presentó, aunque ha insistido en que el sentimiento es de satisfacción. «No es al cien por cien el proyecto del conseller de Hacienda pero sí es al cien por cien lo que ha querido el Parlament. En consecuencia, me va bien», ha apuntado.

Antoni Costa ha adelantado que la semana que viene ya se emitirá la orden para comenzar a preparar los presupuestos del 2026, los que tendrán que ser los terceros del Govern de la 'popular' Marga Prohens. No ha revelado, sin embargo, si el próximo proyecto contemplará la subida del ITS a la que, ha insistido, el Ejecutivo no renuncia.