La oposición critica los escasos resultados en vivienda y Mateo responde: «¿Qué hicieron en ocho años?»

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha preguntado a la oposición «qué hicieron en los últimos años» después de que la izquierda haya criticado los, a su juicio, escasos resultados de las políticas de vivienda impulsadas esta legislatura.

Ha sido en la última parte de la tercera jornada del debate de los Presupuestos autonómicos, correspondiente a la sección de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, que se elevan hasta los 285 millones de euros, un 8% más y con un 72% a inversiones.

El responsable de Vivienda ha admitido que durante el debate de Presupuestos se ha hecho referencia, en algunas áreas, a cuentas continuistas. «Aquí no había nada que continuar», ha añadido.

«Al menos ahora hay política de vivienda. Les aseguro que estamos un paso más cerca de solucionar el problema de la vivienda en Baleares», ha concluido en su última intervención.

El programa de alquiler seguro se ha llevado parte de las críticas por el número de contratos --35 a día de hoy, según el conseller-- y, aunque Mateu ha admitido que hay margen de mejora, ha adelantado que en breve se firmarán los primeros contratos en Ibiza.

Mateo ha reivindicado el refuerzo presupuestario del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) como una prueba de la apuesta por la vivienda pública, que también se beneficiará de la figura de los Proyectos Residenciales Estratégicos.

La vivienda se ha llevado el protagonismo del debate, aunque el conseller ha reivindicado el compromiso del Govern con la mejora del transporte público.

En la defensa de las enmiendas la oposición ha coincidido en criticar los escasos resultados de los programas y políticas del Govern en materia de vivienda.

La diputada del PSIB Mercedes Garrido ha calificado de «fracasadas» las políticas de vivienda impulsadas por el Govern de Marga Prohens en los dos últimos años y ha criticado la negativa del Ejecutivo para aplicar la limitación de precios, que la socialista ha defendido como una herramienta para hacer bajar los precios a corto y medio plazo.

La socialista ha rechazado la «decepcionante» respuesta del Govern a la crisis de la vivienda y los escasos resultados de los distintos programas del plan de choque. «Donde tienen cien por cien de efectividad es en dar beneficios a los especuladores», ha indicado.

Garrido ha justificado igualmente el rechazo a las cuentas por el «fracaso» de la nueva figura de la vivienda de precio limitado en detrimento de las viviendas de protección oficial. «La guinda ha sido la ley aprobada el lunes. Fuera les gritaban 'no es un Govern, es una promotora», ha indicado.

Todo empieza y acaba en Campos

En materia de movilidad, la socialista se ha referido al «colapso» que este martes vivieron Palma e Ibiza como la prueba del fracaso de las políticas en esta materia. Garrido se ha referido igualmente al rechazo que está cosechando el proyecto del tren a Llucmajor.

Garrido ha pedido al conseller que explique los cambios «importantes» y que lo encarecen en el trazado del tren a Llucmajor para acabar en Campos. «No sé si el regidor de urbanismo de Campos y su familia y sus fincas tienen algo que ver con esta modificación del trazado», ha señalado.

El diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa ha señalado que los presupuestos de la Conselleria de Mateo «no son creíbles» porque no dan respuesta a las necesidades de los residentes. «Hacen políticas a medio y largo plazo, pero no actúan en el corto plazo para acompañar a las personas», ha argumentado, señalando que los presupuestos son «ficticios». El único programa a corto plazo, ha añadido Rosa, es el de 'alquiler seguro', con escaso resultado. Sobre esto, ha criticado que se presupuesten 14 millones de euros cuando se gastarán poco más de 120.000 euros y dejarán más de 13 millones de euros en el Ibavi sin gastar.

Desde Més per Menorca, Josep Castells ha criticado las políticas de vivienda «orientadas a la propaganda» pero con pocos resultados. «Lo que se puede contar se cuenta en unidades, como el alquiler seguro, y lo que está más lejos, como lo que está construyendo el Ibavi, se cuentan por miles», ha apuntado.

El menorquinista ha reconocido que el presupuesto del Ibavi sea alto, aunque ha matizado que es alto porque refleja las actuaciones de los años anteriores, por lo que ha pedido a Mateo que no lo reivindique como suyo.

La portavoz de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha calificado al conseller como «el niño de San Ildefonso» porque se dedica a cantar «miles y miles de viviendas». Gómez ha criticado al Govern por abandonar las políticas públicas de vivienda en beneficio de los fondos buitre y de quienes viven de la especulación. «Los asentamientos de caravanas han crecido con este Govern, con ningún otro», ha concluido.