Los médicos avisan: «El consumo de complejos vitamínicos más de tres meses sin control médico puede generar toxicidad»

Al menos 16 personas han acudido desde el mes de mayo a las urgencias hospitalarias de Son Llatzer tras sufrir una sobredosis de vitamina D causada por la ingesta de un suplemento dietético, comprado sin control farmacéutico, que contenía una cantidad de esta vitamina muy superior a la que recogía el etiquetado.

La ingesta de dosis elevadas de vitaminas liposolubles puede provocar que se almacenen en el hígado y los tejidos grasos llegando a causar toxicidad. Las liposolubles más conocidas son las A, D, E y K.

Aleksandra Speranskaya, médico especialista en Endocrinología y Nutrición de Son Llatzer, que también cuenta con consulta privada en Palma, advierte de los riesgos del consumo de complejos vitamínicos sin control farmacológico. Recomienda «comprarlos siempre en farmacias y parafarmacias en lugar de hacerlo por internet y evitar tomarlos por tiempos prolongados».

La experta advierte de que «el principal problema se da sobre todo cuando tomas algo de un mercado negro o gris sin conocer la composición real». No obstante «la ingesta durante más de tres meses de complejos vitamínicos sin supervisión médica no es recomendable, incluso cuando la compra se haya realizado en farmacia», añade.

«Depende mucho del suplemento, pero si se toman más de tres meses seguidos, las vitaminas liposolubles se acumulan en el cuerpo, concretamente en la grasa y el hígado, y puede haber un riesgo de toxicidad». Por eso es recomendable no realizar tratamientos prolongados sin consultar a un especialista.

El consumo de complejos vitamínicos está aumentando en todo el mundo y con él crece la exposición de los pacientes al desarrollo de problemas derivados. «En general la gente se encuentra más cansada y deprimida, y eso ha podido provocar un aumento del consumo de los complejos vitamínicos, pero en realidad sube en general el consumo de suplementos naturales y lo hace a nivel mundial por la tendencia a mejorar el cuidado y el bienestar que se da en los tiempos en los que vivimos y por el impulso que les dan las redes sociales», dice la experta.

El caso de Mallorca, que ha llevado a lanzar la alerta nacional, parece estar originado por un «presunto error en la formulación» de un lote concreto del producto Advanced Vitamin x 90 cápsulas de la marca Erix Elite Sport Nutrition, según ha informado Salud Pública. Los pacientes los adquirieron en páginas páginas web sin control farmacéutico.

Salut Pública ha inspeccionado la sede del distribuidor en Baleares, ha tomado muestras y ha inmovilizado todo su stock. Ha lanzado además una alerta en el ámbito sanitario para que estén atentos ante la posibilidad de que lleguen nuevos casos. Todas las intoxicaciones registradas desde mayo se han dado en personas sanas, que consumían productos multivitamínicos adquiridos por internet sin control farmacéutico.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), tras ser informada por el servicio de Seguridad Alimentaria de Salud Pública, ha emitido una alerta a nivel nacional con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de todos los canales de comercialización. Recomienda a las personas que puedan tener en su domicilio algún producto del lote que se abstenga de consumirlo.

En el caso de pacientes que hayan ingerido las cápsulas del lote inmovilizado, aunque no hayan desarrollado síntomas, la recomendación es que acudan al médico para realizarse un chequeo.

¿Quiere decir eso que la ingesta de vitamina D es tóxica para el organismo? No, si no se produce una sobrexposición. «Para obtener una cantidad suficiente de vitamina D lo recomendable es aumentar la ingesta de productos lácteos que no sean grasos (porque aumentan el colesterol)», explica Aleksandra Speranskaya.

«Con dos o tres raciones al día de yogures bio, huevos o pescado azul y con la exposición 20 minutos al sol, siempre con protección y en las horas menos calurosas, se obtiene suficiente vitamina D», detalla

Los niveles bajos de vitamina D se pueden ver en una analítica de sangre que se realiza habitualmente cada seis meses en grupos de riesgo. En caso de que sea necesario el médico prescribe un suplemento que cofinancia la seguridad social. Los niveles de vitamina D que se han detectado en los suplementos inmobilizados en Baleares, superaban con creces los máximos regulados.